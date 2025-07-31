سفير إسرائيلي سابق لدى ألمانيا: نتنياهو يهتم ببقائه السياسي.. ويجب ممارسة ضغط على تل أبيب

برلين/القدس: انتقد سفير إسرائيل السابق لدى ألمانيا، شيمون شتاين، بشدة المسار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب على قطاع غزة.

وقال شتاين، في تصريحات لإذاعة “دويتشلاند فونك” الألمانية، اليوم الخميس، إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكنها تفتقر إلى رؤية واضحة لمسار الحرب والغاية من العملية في قطاع غزة المحاصر.

وأشار إلى الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة “حماس”، مضيفًا أن نتنياهو مستعد “للتضحية” بإسرائيل دون تقديم إستراتيجية شاملة تراعي أيضًا الوضع الإنساني في القطاع، مؤكدًا أن أولوية نتنياهو القصوى هي “البقاء السياسي”.

وأضاف شتاين أنه يجب ممارسة ضغط على إسرائيل، مشيرًا في ذلك إلى إمكانية فرض عقوبات، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين الحكومة والسكان المدنيين.

وبشأن إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وصف شتاين هذه الخطوات بأنها “رمزية” و”ناتجة عن إحباط”، مشددًا على أنها لن تحل الصراع الحالي.

يُذكر أن شتاين شغل منصب سفير إسرائيل لدى ألمانيا خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2007.

(د ب أ)