سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يثير ضجة بعد ارتداء نجمة صفراء على سترته

نيويورك: أثار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ضجة بارتدائه نجمة صفراء على سترته في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين.

وارتدى إردان وطاقمه نجمة داوود الصفراء مع نقش “لن يتكرر ذلك أبدا” على طية صدر السترة أثناء حضورهم اجتماعا لأقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة. وتُذكّر النجوم بأولئك اليهود الذين أجبروا على ارتدائها خلال الديكتاتورية النازية.

وقال إردان إنه سيرتدي النجمة، تماما مثل أجداده وأجداد ملايين اليهود. وقال أمام مجلس الأمن: “تماما مثل أجدادي وأجداد ملايين اليهود. من الآن فصاعدا، سأرتدي أنا وفريقي نجوما صفراء. سنرتدي النجمة حتى تدينوا فظائع حماس. ونطالب بالإفراج الفوري عن رهائننا”.

وقارن إردان في خطابه الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة بإنزال الحلفاء في نورماندي عام 1944 وسخر من مجلس الأمن الدولي، قائلا إنه لو كان موجودا في 6 حزيران/يونيو 1944 ، المعروف أيضا باسم يوم الإنزال، فمن المحتمل أن يكون هناك أيضا نقاش ساخن حول كمية الكهرباء والوقود التي لا تزال لدى مواطني ميونخ.

وكان إردان يرد على مخاوف عالمية من احتمال وفاة المزيد من المدنيين في غزة، بالإضافة إلى الآلاف الذين قتلوا بالفعل.

وشدد على أن مقارنة عدد القتلى من كلا الجانبين بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر غير مقبولة مثل مقارنة الخسائر الألمانية والبريطانية في الحرب العالمية الثانية.

وقارن مطلب وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بالمطالبة بوقف إطلاق النار قبل أن يستعيد الروس ستالينغراد في عام 1943.

(د ب أ)