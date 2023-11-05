سفير إسرائيل بواشنطن يعترف بسقوط قتلى مدنيين في غزة

نيويورك: اعترف سفير إسرائيل لدى واشنطن مايكل هرتسوغ بوجود “وفيات بين المدنيين” في هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة، وأنهم “لا يعرفون عدد القتلى من المدنيين وكم عدد الإرهابيين”.

جاء ذلك خلال مشاركته، الأحد، في برنامج “Face the Nation” على قناة CBS News التلفزيونية.

وردا على سؤال: “بحسب الولايات المتحدة، فإن 400 ألف شخص محاصرون في شمال غزة، وهناك آلاف المفقودين من المدنيين الفلسطينيين، وبحسب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض (جيك سوليفان)، فإن أكثر من 70 موظف في منظمة تابعة للأمم المتحدة وأكثر من 30 صحافي قتلوا. هل سيغير جيشكم تكتيكاته كما تريد الولايات المتحدة؟”، قال هرتسوغ إنه لا يستطيع الإدلاء بتعليق محدد حول هذه الأرقام.

وأضاف: “سأكون حذرا للغاية عند تقييم هذه الأرقام، لأنه لا أنتم ولا أنا نعرف عدد الإرهابيين المسلحين منهم وعدد المدنيين”.

وأفاد أنه “في كل حرب هناك عواقب غير مقصودة وخسائر في صفوف المدنيين”.

وذكر أن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا إلا بإطلاق سراح الأسرى الذين بحوزة حماس.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك 241 من مواطنيه أسرى في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جانبها، تقول “حماس” إنها على استعداد لإطلاق الأسرى مقابل إخلاء سبيل الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال.

ولليوم الثلاثين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطيني، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(وكالات)





