سياسة | دولي

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يزعم أن صواريخ إيران شكلت خطرا على المسجد الأقصى- (فيديو)

15 - أبريل - 2024

حجم الخط
30

لندن- “القدس العربي”:

زعم مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن الهجوم الذي نفذته إيران ليلة الأحد، شكّل خطرا على المسجد الأقصى.

وعرض إردان في كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بطلب من بلاده بعد هجوم طهران غير المسبوق ضد إسرائيل، مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر الصواريخ الإيرانية وهي تعبر فوق المسجد الأقصى.

وقال إردان إن إسرائيل تصدت للصواريخ الإيرانية التي شكلت تهديدا للمسجد الأقصى بحسب مزاعمه، مضيفا أن طهران “أثبتت أنها لا تكترث بالإسلام ولا بالمسلمين”.

وأضاف أن إيران ترى أن القضاء على إسرائيل وإشعال حرب في المنطقة، أهم المقدسات الإسلامية. واعتبر أن نظام آيات الله في إيران يهدف إلى فرض “الطغيان الشيعي” عبر أعوانه. مذكّرا بالهجوم الإيراني على مصافي النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في عام 2019.

وخاطب المندوب الإسرائيلي خلال الجلسة، سفيرَ الجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قائلا: “هل هذا ثمن تؤيدونه بمحاولة إيران تفجير المساجد وقتل المسلمين؟”.

وتابع أن “القناع سقط. إيران، الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم، كشفت وجهها الحقيقي بوصفها مزعزعة لاستقرار المنطقة والعالم”. داعيا مجلس الأمن إلى “التحرك”.

كما طلب من المجلس تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية” و”فرض كل العقوبات الممكنة ضد إيران قبل فوات الأوان”.

في المقابل، قال سفير طهران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرافاني، خلال جلسة مجلس الأمن، إن إيران “لم يكن أمامها خيار سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس”.

وأضاف: “لقد فشل مجلس الأمن في تأدية واجبه بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين” من خلال عدم إدانته الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/ أبريل، مشيرا إلى أنه “في ظل هذه الظروف، لم يكن أمام جمهورية إيران الإسلامية خيار آخر سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس”. وأكد أن طهران لا تريد التصعيد، لكنها سترد على “أي تهديد أو عدوان”.

كما انتقد إسرائيل بشدة، وقال: “حان الوقت لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته ومواجهة التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين”. وشدد على أن المجلس “يجب أن يتخذ إجراءات عقابية عاجلة لإجبار هذا النظام على وقف الإبادة الجماعية ضد سكان غزة”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول رضا تونس:
    أبريل 15, 2024 الساعة 1:59 م

    على الشعوب العربية ان تستفيق من سباته الشتوي الذي طال لعقود اذا أرادت تحرير فلسطين و التخلص من هيمنة الرجعيات العربية و الامبريالية الامريكية التي تنهب ثرواتهم و تمنعهم من التطور والتقدم
    لا إيران ولا غيرها ستخوض معركة تحرير فلسطين من أجلهم فهذه المعركة الوجودية هي معركة العرب وعليهم خوضها بأنفسهم

    رد
    1. يقول حسين:
      أبريل 15, 2024 الساعة 4:12 م

      معركة العرب والمسلمين…المسلمون لهم حق في أولى القبلتين….ولماذا تريد إقصاء الإيرانيين من هذه المكرمة؟

  2. يقول ابو نواس من العراق:
    أبريل 15, 2024 الساعة 3:27 م

    انهم يحضرون لقصف الأقصى من خلال ادعائهم هذا فقط لتغطية على جريمتهم المقبلة…

    رد
  3. يقول فلسطين حرة 🇵🇸:
    أبريل 15, 2024 الساعة 3:46 م

    المسكين قلبو على المسجد الأقصى
    حسبنا الله و نعم الوكيل ☝️

    رد
  4. يقول mohamedan:
    أبريل 15, 2024 الساعة 3:48 م

    لم يكن مندوب ايران في المستوى المطلوب لم تكن كلماته حماسية المقنعة. لكن مندوب سوريا النقد الموقف بتدخله الذي كان في مستوى اللحظة

    رد
1 2 3

أخبار ذات صلة

هل يعمق الرد الإيراني انقسام دول المغرب؟
منذ 10 ساعات
الملتقى الشعبي يسأل الحكومة عن مزاعم إسرائيل: هل استباح العدو سماء الأردن؟
منذ 17 ساعة
أمريكا تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران بعد ردّها على إسرائيل
منذ 19 ساعة
شركة طيران بريطانية تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى أكتوبر المقبل
منذ 19 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية