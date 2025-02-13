سفير الإمارات لدى واشنطن: خطة ترامب بشأن غزة صعبة ولكن لا أرى بديلا لها حتى الآن- (فيديو)

“القدس العربي”: قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في حديثه خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن بلاده لا ترى “بديلا” لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة حتى الآن.

وأضاف “إنها صعبة”، مشيرا إلى عدم وجود خيارات أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، كرر ترامب خططه لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاستيلاء على القطاع وإعادة تطويره، وهو ما لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا.