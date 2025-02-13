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سفير الإمارات لدى واشنطن: خطة ترامب بشأن غزة صعبة ولكن لا أرى بديلا لها حتى الآن- (فيديو)

13 - فبراير - 2025

سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة

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“القدس العربي”: قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في حديثه خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن بلاده لا ترى “بديلا” لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة حتى الآن.

وأضاف “إنها صعبة”، مشيرا إلى عدم وجود خيارات أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، كرر ترامب خططه لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاستيلاء على القطاع وإعادة تطويره، وهو ما لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا.

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  1. يقول محمد يعقوب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 9:05 م

    نطق كفرا وعهرا. ألناس على دين ملوكهم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  2. يقول خالد الداغستاتي -ايطاليا:
    فبراير 15, 2025 الساعة 10:27 ص

    مهما فعلتم وتحالفتم مع اسيادكم الصهاينة والامريكان للقضاء علي القضية الفلسطينية سوف تفشلون . لا اعرف لماذا يصر حكام الإمارات علي طعن الفلسطنيين في ظهورهم !!!!

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