سفير الجزائر في دمشق: الجالية الجزائرية بخير.. رغم خطورة الوضع

دبابة خلفتها قوات النظام السوري على الطريق المؤدي إلى بلدة خان شيخون السورية، في محافظة إدلب، في 1 ديسمبر 2024. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: طمأن السفير الجزائري في دمشق بشأن سلامة الجالية الجزائرية في سوريا، داعياً إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.

وأكد السفير كمال بوشامة أن “الوضعية في سوريا حرجة جداً، إن لم أقل خطيرة في ظل هذه التطورات والأوضاع”، مشيراً إلى أن السفارة تتابع الوضع عن كثب.

ونفى السفير وقوع أي إصابات في صفوف الجالية الجزائرية، مؤكداً: “حالياً الحديث عن الإجلاء سابق لآوانه”، موضحاً أنه “لا يوجد قتلى ولا جرحى وسط الجالية الجزائرية، لذلك لم نغامر بالذهاب إلى أقصى الاحتياطات”.

وكشف السفير عن وجود آلاف الرعايا الجزائريين في سوريا، منهم “أكثر من 500 جزائري” في مدينة حلب وحدها، مشيراً إلى أن السفارة أصدرت تعليمات لمواطنيها بالبقاء على اتصال دائم معها.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

🔴 سفير الجزائر في سوريا #كمال_بوشامة: الوضعية في سوريا حرجة جدا ان لم أقل خطيرة 🔴 سفير الجزائر في سوريا #كمال_بوشامة: نتابع يوميا وضع جاليتنا في سوريا 🔴 سفير الجزائر في سوريا #كمال_بوشامة في تصريحات لقناة النهار: نحن يوميا في اجتماعات لرصد تطورات الوضع ومتابعته 🔴… pic.twitter.com/kMUQebZTZy — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) December 1, 2024

ودخلت قوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة، أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الإستراتيجية.

(وكالات)