سفير ترامب يصلّي لـ«سلام إسرائيل» أمام البراق… والأقصى محاصر

القدس – «القدس العربي» : في أول ظهور علني له، اقتحم السفير الأمريكي الجديد لدى دولة الاحتلال مايك هاكابي حائط البراق، غربي المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، بالتزامن مع تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد في سادس أيام عيد الفصح اليهودي تحت حماية قوات الاحتلال.

وقال السفير الأمريكي من أمام حائط البراق، حيث كان يرافقه عدد من المسؤولين والمستوطنين تحت حراسة أمنية مشددة: «أنا هنا لأؤدي صلاة كتبها الرئيس (دونالد) ترامب بنفسه».

وأضاف: «نصلي لعودة كل المحتجزين في قطاع غزة إلى منازلهم».

وأظهر السفير أمام عدسات وسائل الإعلام ورقة صغيرة كتب عليها ترامب بنفسه، بخط أسود صغير، «من أجل السلام في إسرائيل»، ووضعها على حائط البراق نيابةً عن ترامب.

وتحدث السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل، هاكابي، عند حائط البراق قائلاً: «أتيت ومعي صلاة أن يعود جميع المختطفين إلى ديارهم». وأضاف أن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل.

ورغم أن هاكابي لا يعتنق الديانة اليهودية، إلا أنه ظهر مرتديًا «الكيباه» (قبعة ذات دلالة دينية) خلال زيارته لحائط البراق.

وعلّق الباحث المقدسي والخبير في شأن المسجد الأقصى، الدكتور عبد الله معروف، على زيارة هاكابي بالتأكيد أن السفير الجديد «من أتباع التيار الإنجيليكاني، وهو تيار المسيحية الصهيونية الذي ينظر إلى دولة الاحتلال ووجودها في القدس على أنه جزء من النبوءات الدينية».

وتابع في حديث لـ»القدس العربي»: «لقد افتخر هذا السفير عندما أعلن أنه سيكون سفير أمريكا في دولة الاحتلال، قال وقتها إنه يفتخر في ذلك، وقدم نفسه على أنه سفير في أرض إسرائيل المقدسة، كما أعلن أنه زار إسرائيل أكثر من 52 مرة، وأنه لا يعترف إطلاقًا بأي مسميات للأراضي المحتلة أو الضفة الغربية التي أطلق عليها اسم يهودا والسامرة».

وشدّد على أن هذا السفير لا يمثل تطلعات الرئيس ترامب فقط، وإنما تطلعات اتجاه في التيار الديني الإنجيليكاني الموجود في الولايات المتحدة، و»الذي يتعامل مع كل ما يجري في القدس والضفة الغربية ضمن نبوءات دينية، ومن هنا ينبعث الخطر بما تشهده اليوم القدس».

«السلام في إسرائيل»

ولفت معروف الانتباه إلى أنه ما إن وصل السفير إلى إسرائيل، حتى توجّه مباشرة إلى حائط البراق، ووضع فيه الورقة وتلا الصلاة التي خُصصت لعودة الأسرى في قطاع غزة، وليس من أجل أن يعم السلام في المنطقة أو العالم.

والأمر، حسب الباحث المقدسي، يحمل دلالة تتمثل في أن الإدارة الأمريكية لم تعد متحالفة مع دولة الاحتلال، بل أصبحت متحالفة مع التيار الديني اليميني الذي يحكم إسرائيل اليوم.

وذكّر الباحث أن إدارة ترامب الأولى، في عام 2019، اعترفت بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، و»في تلك الفترة قال أحد مستشاري ترامب إن هذا الاعتراف يستدعي أن يكون المسجد الأقصى جزءًا من السيادة الإسرائيلية، وهو ما فُسِّر وقتها على أنه إشارة إلى إزالة مفهوم الوضع القائم من السياسة الأمريكية في المنطقة».

ورأى معروف أن ما يجري اليوم، من خلال الزيارة وما رافقها من تصريحات، يتمثل في أن الإدارة الأمريكية ستتعامل مع القدس كما تريد الصهيونية الدينية الإسرائيلية التي تحكم إسرائيل، فـ»نحن اليوم لا نواجه تيارًا بل تيارين وحكومتين في إسرائيل وأمريكا، فالأخيرة تدعم أي توجه تريده إسرائيل».

واعتبر أن خطورة ما عاشته القدس اليوم تتمثل في أن تيار الصهيونية الدينية يرى كل ما يجري في القدس على أنه إشارات إلهية، «فهم تيار مسيحاني، وبالتالي يرون أن ما يجري هو معجزات قادمة، وهو ما سيشجعهم على مزيد من التغول على الأقصى والقدس والضفة الغربية التي تُعتبر جزءًا من المشروع الديني».

وتوقّع معروف أن يشجّع كل ذلك أعدادًا أكبر من أبناء هذا التيار الذين كانوا مترددين في الانضمام إلى الاقتحامات اليومية للأقصى، وهو ما يعني أن هناك كثافة في الأعداد، ما لم يتم التصدي الحقيقي من الجمهور العربي والعالم الإسلامي.

وحذّر من أن المشهد في القدس يشجّع على تنفيذ جماعات الهيكل لوعدها الذي قُطع عام 2017 بإدخال 5 آلاف مستوطن للأقصى يوميًا، وهو ما يعني قلب الوضع القائم في الأقصى.

وشهد الأقصى يوم الخميس أكبر اقتحام جماعي منذ احتلاله، بعدد بلغ 2258 مستوطنًا خلال يوم واحد.

وحسب أرقام إدارة جبل الهيكل، فإن أرقامًا قياسية تاريخية سُجّلت على «جبل الهيكل»، حيث شهدت الأعداد ارتفاعًا بنسبة 37% بعدد الصاعدين خلال عيد الفصح.

وسمحت شرطة الاحتلال لمجموعات المستوطنين بالصعود للأقصى على شكل مجموعات كبيرة، تصل إلى 200 شخص لكل مجموعة.

محافظة القدس

وعقّب المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، معروف الرفاعي، على اقتحام الأمس أنه «أعلى رقم للمقتحمين في يوم واحد منذ احتلال مدينة القدس وحتى الآن».

وأضاف لـ«القدس العربي» أن عدد مقتحمي المسجد الأقصى المبارك بلغ هذا العام 6866 مقتحمًا.

ورأى في تصاعد اقتحام الأقصى تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين، وانتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى، وأن استهداف مقبرة باب الرحمة الإسلامية بشكل خاص يحمل رمزية مؤلمة، لأنه يمسّ تاريخًا إسلاميًا عريقًا وجزءًا لا يتجزأ من الهوية المقدسية.

وأشار إلى أن الجمعيات الاستيطانية استطاعت، خلال العشر الأواخر من رمضان، أن تقوم بعملية حشد كبيرة، وجمع مبالغ مادية ضخمة لتمويل هذه الاقتحامات، إضافة إلى الدعم السياسي والمادي من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب الباحث والمختص في شؤون القدس، فخري أبو ذياب، فإن الواقع يُظهر أن المسجد الأقصى يقع في قلب العاصمة المحتلة، ويشكّل هدفًا أساسيًا لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لتكريس الوجود اليهودي داخله من خلال استغلال المناسبات الدينية، وعلى رأسها الأعياد التوراتية.

وأوضح أن «عيد الفصح التوراتي» يُعد من أكثر «الأعياد» خطورة على الأقصى، ويمثّل كابوسًا حقيقيًا عليه، حيث تقوم جماعات «الهيكل المزعوم» باستغلال هذه المناسبة لزيادة أعداد المقتحمين للمسجد، وفرض وقائع تهويدية جديدة، مستغلة بذلك الظروف الجيوسياسية الراهنة وتسليط الضوء الإعلامي على العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وأشار، في حديث صحافي، إلى أن جماعات الهيكل وضعت برامج خلال هذا العيد لتعزيز فكرة «البناء المعنوي للمعبد»، بهدف تحويلها لاحقًا إلى واقع مادي على الأرض، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للمسجد الأقصى ومكانته الإسلامية.

ووصفت مؤسسة القدس الدولية (مقرها بيروت) تصاعد الاقتحامات في الأقصى أنها تؤشّر إلى أن الأقصى دخل مرحلة استباحة لم يشهد لها مثيلًا منذ احتلاله.

ورأت أن ذلك يفرض التصدي لها شعبيًا، كما يفرض على الأردن والنظام الرسمي العربي تغيير سياسة الرفض الشفوي المجرّد من الأفعال.

ووصفت المؤسسة عمليات الاقتحام أنها «باتت عمليًا بمثابة كنيس غير معلن في المسجد الأقصى، كما شهدت تجمعات لأداء الطقوس التوراتية في الساحات والطرقات المؤدية إلى أبوابه، والاقتحام المتكرر لمقبرة باب الرحمة الملاصقة لسوره».

وأطلقت المؤسسة نداءً دعت فيه كل فرد وجماعة في الأمة الإسلامية إلى أن يهبّوا لنصرته والدفاع عنه.

واعتبر نشطاء أن الرقم القياسي في أعداد المقتحمين في خامس أيام الفصح العبري يشجّع منظمات الهيكل المتطرفة على وضع عينها على اقتحام أكبر في «ذكرى خراب الهيكل» المقبلة في 3-8-2025.