سفير تل أبيب ببرلين: إنه يوم تاريخي.. نظام صاروخي إسرائيلي سيحمي سماء ألمانيا وأوروبا بأكملها

برلين: أشاد السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسور بأن بلده يمكنه توريد نظام الدفاع الصارويخي “آرو 3” لألمانيا.
وجاء في بيان صادر عن بروسور، اليوم الخميس: “إنه يوم تاريخي، يمثّل نقطة تحول في العلاقات بين إسرائيل وألمانيا.. للمرة الأولى سيحمي نظام إسرائيلي السماء فوق ألمانيا وأوروبا بأكملها”.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت، صباح اليوم، أن إسرائيل تلقّت إذناً من الولايات المتحدة الأمريكية لبيع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي “آرو 3” لألمانيا، وبذلك صار الطريق ممهداً للصفقة التي تقدر بالمليارات.
وأضاف بروسر، الذي قاد المساعي السياسية لشراء نظام آرو 3، وفقاً لتصريحاته، أن “التعاون الوثيق مع الزملاء الألمان يعدّ مثالاً لعمق العلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل وألمانيا”، وقال: “بصفتي سفير إسرائيل بألمانيا، فإنني فخور بأن الدولة القومية للشعب اليهودي تساهم في حماية ألمانيا وأوروبا بعد 75 عامًا من تأسيسها”.
جدير بالذكر أنه تم تطوير نظام “آرو 3” بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن يكون جاهزاً للاستخدام بحلول نهاية2025.
وجاء في بيان الوزارة الإسرائيلية أن هذه تعدّ أكبر صفقة أسلحة في تاريخ إسرائيل، وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت إسرائيل بقرار الحكومة اليوم.
وكانت الموافقة الأمريكية تعدّ العقبة الرئيسية الأخيرة في الصفقة التاريخية بين ألمانيا وإسرائيل.
(د ب أ)
وهل حمت قبتكم الصديدية كيانكم الغاصب من صواريخ المقاومة البداءية؟
أنتم تتحدثون عن صواريخ روسيا وربما الصين والهند الفرط صوتية.
المانيا مع شولتز أصبحت ١٠٠بالمائة اسرائيلية.
ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، دويلة ما يسمى اعتباطا إسرائيل تفتخر بخردتها العسكرية يا عينيا، فهل نجحت القبة الله الحديدية في وقف صواريخ القسام يا لئام 🇵🇸🦊🦁✌️🚀🚀🚀🚀🐕🐕
صواريخ روسيا لن تعجزها هذه المنظومة الخردة الصهيو أمريكية يا عينيا 😁🚀🚀
تقدسون روسباو تجعلونها مثالا للقوة و القدوة ….غير ان مجازرها في أفغانستان و الشيشان و سوريا….شبيهة بما فعلت امريكا بالعراق و الفيتنام…. و لا تنسي أن روسيا في الاربعينات دعمت تأسيس اسرائيل بشكل كبير جدا. لا يكن المرء ساذجا فبين القنافذ لا يوجد أملس!!!!؟
قبل ان تحمي سماء اوروبا احمي السماء فوق رأسك – (ولست اقول سمائك لانها ليست كذلك) – من الصواريخ “البدائيه”
سديروت تقهقه على الخبر
كما هو معروف أن الألمان شعب قوي وجبار ولكن ينقصهم رئيس قوي وذكي. فالمستشار الالماني شولتز يعمل على جر المانيا الى حرب اقتصادية ومن ثم عسكرية. فمن مصلحة المانيا ان لا تدخل في صراع مع روسيا لان الاخيرة كانت تزود المانيا بالغاز عن طريق انبوب بالبحر وبسعر زهيد.الا ان الولايات المتحدة قامت بتدمير الانبوب لكي تجبر الالمان على مقاطعة روسيا. واليوم سمحت امريكيا ببيعها صواريخ من مخازنها لدي الكيان الصهيوني. الغريب في الامر ان شولتز لم يستطيع الرد على الرئيس الفلسطيني ابو مازن, وهو الضعيف سياسيا وشعبيا, عندما قارن اسرائيل بالمانية النازية, فكيف سيرد على الرئيس الامريكي بايدن؟ شولتز لا يستطيع ان يحمي نفسه فكيف سيحمي المانيا أو اوروربا؟