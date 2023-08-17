سفير تل أبيب ببرلين: إنه يوم تاريخي.. نظام صاروخي إسرائيلي سيحمي سماء ألمانيا وأوروبا بأكملها

برلين: أشاد السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسور بأن بلده يمكنه توريد نظام الدفاع الصارويخي “آرو 3” لألمانيا.

وجاء في بيان صادر عن بروسور، اليوم الخميس: “إنه يوم تاريخي، يمثّل نقطة تحول في العلاقات بين إسرائيل وألمانيا.. للمرة الأولى سيحمي نظام إسرائيلي السماء فوق ألمانيا وأوروبا بأكملها”.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت، صباح اليوم، أن إسرائيل تلقّت إذناً من الولايات المتحدة الأمريكية لبيع نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي “آرو 3” لألمانيا، وبذلك صار الطريق ممهداً للصفقة التي تقدر بالمليارات.

وأضاف بروسر، الذي قاد المساعي السياسية لشراء نظام آرو 3، وفقاً لتصريحاته، أن “التعاون الوثيق مع الزملاء الألمان يعدّ مثالاً لعمق العلاقات الإستراتيجية بين إسرائيل وألمانيا”، وقال: “بصفتي سفير إسرائيل بألمانيا، فإنني فخور بأن الدولة القومية للشعب اليهودي تساهم في حماية ألمانيا وأوروبا بعد 75 عامًا من تأسيسها”.

جدير بالذكر أنه تم تطوير نظام “آرو 3” بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن يكون جاهزاً للاستخدام بحلول نهاية2025.

وجاء في بيان الوزارة الإسرائيلية أن هذه تعدّ أكبر صفقة أسلحة في تاريخ إسرائيل، وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت إسرائيل بقرار الحكومة اليوم.

وكانت الموافقة الأمريكية تعدّ العقبة الرئيسية الأخيرة في الصفقة التاريخية بين ألمانيا وإسرائيل.

(د ب أ)