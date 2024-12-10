سياسة | عربي | سوريا

سفير دمشق لدى الأمم المتحدة: الدبلوماسيون السوريون تلقّوا تعليمات بمواصلة عملهم

10 - ديسمبر - 2024

السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك خلال اجتماع لمجلس الأمن، في نيويورك في 14 أبريل 2024. ا ف ب

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نيويورك: قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إن سفارات وبعثات سوريا الدبلوماسية تلقت تعليمات بمواصلة أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وقال السفير قصي الضحاك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ، لمجموعة من الصحفيين، يوم الإثنين، خارج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث كان الأعضاء يعقدون مشاورات طارئة مغلقة حول الإطاحة ببشار الأسد من قبل المعارضة: “نحن مع الشعب السوري.”

وأضاف الضحاك: “سوريا تشهد الآن مرحلة جديدة من التغيير، مرحلة تاريخية جديدة في تاريخها، والسوريون يتطلعون لإقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية”.

وتابع قائلاً: “سوف نعمل معاً لإعادة بناء بلدنا، لإعادة ما دمر، ولإعادة بناء المستقبل، مستقبل أفضل لسوريا من أجل جميع السوريين“.

وأشار إلى أن بعثة سوريا في الأمم المتحدة تتبع التعليمات من القادة الذين يضعون سياسة البلاد الخارجية، وأضاف أنه بينما يتم انتظار حكومة جديدة “نحن نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة”.

(أ ب)

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