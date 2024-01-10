سفير سعودي: مهتمون بالتطبيع مع إسرائيل لكن ليس على حساب الفلسطينيين

لندن: أعلن السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أن بلاده مهتمة بالتطبيع مع إسرائيل “لكن ليس على حساب الشعب الفلسطيني”.
وأكد السفير السعودي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، نُشرت الثلاثاء، أن أي “اتفاق مع إسرائيل يجب أن يقود إلى تأسيس دولة فلسطينية”.
وشدد السفير على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن “الإنسانية فشلت” حيال غزة، مع عجز المجتمع الدولي على إنهاء القتال.
وقال إنه يتمنى أن يرى “اعتدالا في موقف” بريطانيا وأن “تعامل إسرائيل بنفس الطريقة التي تعامل بها أي شخص آخر”.
وفيما يخص التطبيع مع إسرائيل، لفت السفير إلى أن المملكة “مهتمة” بالتطبيع، “لكن سيتطلب ذلك إنهاء الصراع في غزة، وسيتطلب أيضا بشكل واضح وجود مسار عملي لقيام دولة فلسطينية”.
وقال إن الاتفاق على التطبيع “كان وشيكا، ولا يوجد شك بذلك. بالنسبة لنا الحصيلة النهائية للنقاشات تتضمن ما لا يقل عن دولة فلسطينية مستقلة، وبينما ما نزال نؤمن بالتطبيع، إلا أنه لن يكون على حساب الفلسطينيين”.
وتابع: “كنا قريبين من التطبيع، وبالتالي قريبين من قيام دولة فلسطينية. لا يأتي أحدهما بدون الآخر. لكن الترتيب وكيفية إدارته، هذا ما تمت مناقشته”.
وذكر السفير أن “المشكلة التي نواجهها اليوم مع الحكومة الحالية في إسرائيل هي أن هناك وجهة نظر متطرفة ومطلقة لا تعمل على التوصل إلى تسوية، وبالتالي لن تتمكن أبدا من إنهاء الصراع”.
وحذر الأمير خالد أيضا من “خطر التطرف” نتيجة للحرب التي لم تسفر عن مقتل آلاف المدنيين في غزة فحسب، بل تسببت أيضا في دمار واسع النطاق وأزمة إنسانية عميقة.
وقال إن “المستوى غير المسبوق من العنف الذي ارتكبه كلا الجانبين -ولكن بشكل خاص من قبل ما يفترض أن تكون دولة مسؤولة- سيخلق حالة من فقدان الأمل ليس فقط للفلسطينيين وإنما في بريطانيا وفرنسا وأمريكا وكندا والجزائر والأردن والسعودية ومصر واليمن”.
وقبل عملية طوفان الأقصى، تزايد حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن هذا لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة له مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن بلاده تقترب أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشددا على أن “القضية الفلسطينية مهمة للغاية”.
(الأناضول)
وهل باع فلسطين والمقدسات ألا الرجعية العربية الخانعة المتٱمرة
طبع…. طبع…. حتى على حساب الفلسطينيين …. و ما المانع يا ” أستاذ ” هههههها ؟
يا خالد طبعا علاقاتكم مع فلسطين والمقاومة ودعوكم من الأعداء فإنهم لا أمان لهم ولا عهد ولا موثق. تاجروا مع الله ولا تتاجروا ضد إخوانكم
وما سر هذا الإهتمام بالتطبيع مع الصهاينة؟؟ هل التطبيع أصبح موضه ؟؟؟. أم هي أوامر البيت الأسود ؟.
العرب. اليهود ولاد العم
لكن احفاد اللنكشاريين واحفاد الحركي يبا تعرف اصلهم ما عدا شعب قبائلي حر
حسبنا الله ونعم الوكيل
للعلم إذا لم تكن تعلم أي تعامل مع الصهاينة هو خنجر فى خاصرت العرب والمسلمون قبل الفلسطينيون. وحسبى الله ونعم الوكيل وكفى.
سبحان الله ،”مهتمون بالتطبيع”.. ،رغم الدمار و الإبادة على إخوتنا في فلسطين والله عيب،.. ثم يقول ليس على حساب الفلسطنيين.
بيض عماءمنا خضر مضاربنا…….سود صفائحنا حمر ليالينا
كل الدول العربية التي طبيعت مع المجرمين الصهاينة قالت نفس كلام مثل السعودية، كلنا نعرف ما يعيشه الفلسطينيون اليوم …. لقد استولى المجرمون الصهاينة على كل الأراضي الفلسطينية تقريبًا، ولم يتبق شيء للدولة المستقبلية.
حسبنا الله ونعم الوكيل … لم يعد للحكومات العربية أي مبدأ