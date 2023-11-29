سياسة | دولي

سفير طهران بالأمم المتحدة: إيران لم تشارك في أي هجوم ضد القوات الأمريكية

29 - نوفمبر - 2023

سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني- ا ف ب

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طهران: رَفَضَ سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مرة أخرى، “الاتهامات الأمريكية التي لا أساس لها” ضد طهران، وقال: إن إيران لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، أو في مكان آخر.

وقال إيرواني، في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، إن “الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي توجهها الولايات المتحدة ضد بلدي في هذا الاجتماع مرفوضة بشكل قاطع. ويبدو أن هذه الاتهامات جزء من محاولة متعمّدة من جانب الولايات المتحدة لصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية”، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد إيرواني أن إيران طالما التزمت بتعهداتها بتعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وأضاف إيرواني أنه يجب على الولايات المتحدة وقف أعمالها غير القانونية في سوريا، وإنهاء احتلالها غير القانوني، والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تتطلب من جميع الدول الأعضاء، دعم واحترام السيادة الوطنية واستقلال سوريا وسلامة أراضيها.

وقال إيرواني إن الولايات المتحدة تدعي أنها تکافح الإرهاب في سوريا، وفي الواقع أعمالها غير القانونية في سوريا تخلق حصانة ودرعاً وقائياً للمنظمات الإرهابية لتعزيز البرامج والمخططات السياسية للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

(د ب أ)

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  1. يقول هدال القفقاس:
    نوفمبر 29, 2023 الساعة 11:35 ص

    هل هو غباء او التظاهر بالغباء من قبل السفير الإيراني وحكومته؟ الكل يعرف بأن كل المليشيات الولائية التابعة لأيران لا تحرك ساكن مالم تستلم أوامر من طهران. انكار ايران قصفها القوات الأمريكية هو بلاهة وحين

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