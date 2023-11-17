سفير فرنسا السابق في إسرائيل: المستوطنون يقومون بـ“تطهير عرقي” في الضفة الغربية مستغلين حرب غزة 

باريس- “القدس العربي”:

خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية، حذّر سفير فرنسا السابق لدى إسرائيل، جيرار أرو، مما وصفه بـ”التطهير العرقي” الذي يقوم به المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، في خضم الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية بقطاع غزة.

وقال الدبلوماسي السابق إنه من خلال الاستفادة من المأساة في غزة، يمكننا أن نرى بوضوح المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون العنف على حساب الفلسطينيين، ووصف الوضع بأنه “تطهير عرقي”.

وأثار كلام السفير حفيظة النائب البرلماني عن الفرنسيين المقيمين في الخارج، ماير حبيب، الذي اعتبر أن هذه التصريحات تُعد دعما قويا للسياسة الإسرائيلية.

وقال النائب البرلماني الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، والذي قدم نفسه بصفته النائب عن فرنسيي الدولة الإسرائيلية: “هذا خطأ، إنها كذبة، لا يوجد تطهير عرقي، واستخدام هذه المصطلحات من شخصية رفيعة المستوى يصب الزيت على النار”.

ليرد عليه السفير السابق، مذكراً أن “ 175 فلسطينياً قتلوا خلال شهرين” في الضفة الغربية، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، وأن “القرى أُفرغت بتواطؤ من الجيش الإسرائيلي”. وأكد: “نعم إنه تطهير عرقي”.

🚨🇮🇱🇵🇸 | D’après Meyer Habib « Un juif ne sera jamais un colon en judé. Un français peut être un colon en Algérie[…] mais un juif ne sera jamais un colon en judé. » Gérard Araud lui répond et rétablit les faits : « en Cisjordanie, il y a bien un nettoyage ethnique !». pic.twitter.com/HmoH3FZTy4 — Bilow Média (@Bilowmedia) November 16, 2023

وعاد السفير إلى تكرار تصريحاته خلال مقابلة تلفزيونية مع LCI، متحدثا عن “تطهير عرقي” في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، حيث “يتم انتهاز فرصة الحرب في غزة للتخلص من قرية أو بلدة أو حتى عائلة” فلسطينية.

واعتبر جيرار أرو أن هؤلاء المستوطنين يقومون بهذه الأفعال “لجعل حل الدولتين مستحيلا”، وأن ما يحدث هو أمر خطير، وعلى الدول العربية الرد عليه مع أكبر قدر من الحزم.

"Ce qui se passe à l'heure actuelle en Cisjordanie est absolument scandaleux. En réalité, ce que les colons sont en train de faire, c'est un nettoyage ethnique", Gérard Araud, ancien ambassadeur de France en Israël pic.twitter.com/zYs8DFwMGD — LCI (@LCI) November 14, 2023

تجدر الإشارة إلى أن نحو 490 ألف مستوطن يعيشون بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل منذ 56 عاماً. وتعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومنذ بدء الحرب على غزة، سجل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في المتوسط ​​أكثر من ستة “حوادث” (من سرقة الماشية إلى العنف الجسدي) يوميا من المستوطنين ضد الفلسطينيين، مقارنة بمعدل ثلاثة في الأشهر السابقة.

وقال جابر دبابسي، وهو مزارع فلسطيني يبلغ من العمر 35 عاما، وناشط في قرية خلة الضبعة، إن المستوطنين “يستخدمون الحرب ذريعة لطردنا من منازلنا والاستيلاء على أراضينا”.

ودان دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون مراراً وتكراراً تزايد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.