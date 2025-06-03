سفير فلسطين في الأمم المتحدة: التحوّل الكمي في نصرة شعبنا سيتحوّل إلى دعم نوعي وسنرى قيام دولتنا المستقلة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أكد السفير الفلسطيني رياض منصور، في لقاء مع الصحافة المعتمدة خارج قاعة مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة العربية تعمل على حشد التأييد داخل المجلس لاعتماد مشروع القرار المتعلّق بالأوضاع الإنسانية في غزة، والذي تبنته مجموعة الدول العشر المنتخبة في المجلس. وقال: “لقد كلفت المجموعة سفير سلوفينيا بالتفاوض باسمها مع الوفد الأمريكي، الذي ما زال متعنتاً ويرفض طرح مشروع القرار للتصويت”. وأضاف أن المجموعة ستقرر، خلال وقت قصير، خطوات العمل التالية بناءً على الرد الذي سيعود به سفير سلوفينيا.

وأشار منصور إلى جرائم الإبادة التي تُرتكب في غزة، وخاصة قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، والتي تحوّلت إلى “مصائد لقتل المدنيين”، وُضعت بطريقة “خبيثة” لتسهيل عمليات القنص. وطالب الأمم المتحدة بالإشراف على عمليات توزيع المساعدات للمدنيين، كما دعا الصحافيين إلى زيارة غزة لتوثيق الجرائم المرتكبة هناك، بهدف كشف الحقائق أمام العالم. وناشد أعضاء مجلس الأمن بزيارة غزة أيضاً للاطلاع على حقيقة ما يجري من جرائم، مؤكداً أن على المجلس اتخاذ موقف لوقفها.

وقال منصور: “الدول العربية والإسلامية أكدت على ضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل أي حديث عن التطبيع”.

ورداً على سؤال “القدس العربي” بشأن تكرار المناشدات والاعتماد على مجلس الأمن والمجتمع الدولي، في ظل دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل، قال منصور: “هذا السؤال يعكس حالة الإحباط التي يشعر بها الكثيرون، خاصة بعد فشل مجلس الأمن في وقف حرب الإبادة. لكن هناك قانون في علم الفيزياء يقول إن التغيير الكمي يؤدي إلى تغيير نوعي. وما نشهده من تعاظم الدعم العالمي لفلسطين لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تغيّر في المواقف. لا يوجد حل سحري يُنهي الاحتلال بين ليلة وضحاها، لكن انظروا إلى ما فعله نيلسون مانديلا، الذي قضى 27 عاماً في سجن جزيرة روبن، ولم ييأس، بل واصل نضاله وكسب قلوب العالم. وكانت الولايات المتحدة آخر من انهار موقفها أمام الأبرتهايد”.

وتابع: “لاحظوا التغيّر الذي تشهده القضية الفلسطينية. لم نكن قادرين في الماضي على إقناع القوى اليسارية والليبرالية بتبنّي شعار ‘العدالة لفلسطين’. اليوم، نرى الملايين في الشوارع والجامعات يهتفون لحرية فلسطين، لا سيما في أوساط حركات مثل ‘حياة السود مهمة’ والطلاب والقوى الليبرالية واليسارية. هذا يحصل الآن، وقبل انهيار دعم الاحتلال الإسرائيلي، كما حدث مع نظام الأبرتهايد. أنا مقتنع أننا سنرى قيام الدولة الفلسطينية، إما في زماننا أو في زمان أولادنا. القائد يجب أن يتحلى بالحكمة والصبر والروية، وألا ينجرف وراء العواطف والإحباط والحنق”.

وفي ما يتعلق بمؤتمر “حل الدولتين” المزمع عقده في 17 حزيران/يونيو، شدد منصور على أن هذا المؤتمر “لا يشبه المؤتمرات السابقة”، بل هو مؤتمر للعمل من أجل تجسيد حل الدولتين واقعاً، لا مجرد شعار. ووصفه بأنه “نقطة فاصلة ضد الاحتلال”، داعياً كل دولة إلى اتخاذ خطوات عملية، مثل عدم استيراد منتجات المستوطنات ومنع دخول المستوطنين إلى أراضيها. وأضاف أن المؤتمر سيشهد مشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، مؤكداً عزم الجانب الفلسطيني على جعله محطة مفصلية في طريق إنهاء الاحتلال غير المشروع، كما طالبت بذلك محكمة العدل الدولية.

وقال السفير منصور إن “الصمت الدولي يُعد مشاركة في جرائم الاحتلال الوحشية”، مشدداً على أن مجلس الأمن يتحمّل مسؤولية وقف العدوان على قطاع غزة، وضرورة فضح مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين والدعوة إلى محاسبتهم. ولفت إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين في غزة ويمنعهم من الوصول إلى مراكز تقديم المساعدات الإنسانية. وأكد أن “الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره دون تدخل خارجي”.

وفي ختام حديثه، أشار إلى وجود مشروع قرار صاغته إسبانيا، يتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أنه سيُقدّم قريباً للجمعية العامة للتصويت عليه ضمن آلية “الاتحاد من أجل السلام”.