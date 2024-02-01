سفير فلسطين مغالباً دموعه: لم نجع يوماً.. ووالدتي كانت تطهو لجيراننا قبل إطعامنا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: نشرت صفحة “أخبار الأمم المتحدة” على منصة “إكس” فيديو للسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، مغالباً دموعه أثناء خطاب عن غزة أمام لجنة أممية.
وقال السفير رياض منصور بتأثر بالغ: “لم نواجه أبداً المجاعة أو الجوع. لدينا نظام دعم رائع بيننا. كانت والدتي تطهو لجيراننا قبل إطعامنا”، “لم نرَ من قبل ما نمرّ به في غزة. المسؤولون عن هذا الوضع يجب أن يواجهوا العدالة”.
وفي رسالة سابقة أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود، المقدمة إلى السكان في غزة، المقدر عددهم بأكثر من 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم قسراً من منازلهم، ما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الحياتية التي تصل إلى مستوى المجاعة الجماعية، والجفاف، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض.
"لم نواجه أبدا المجاعة أو الجوع.
لدينا نظام دعم رائع بيننا. كانت والدتي تطهو لجيراننا قبل إطعامنا.
لم نر من قبل ما نمر به في #غزة. المسؤولون عن هذا الوضع يجب أن يواجهوا العدالة".
السفير الفلسطيني رياض منصور يغالب دموعه وهو يتحدث أمام لجنة أممية عن غزة.https://t.co/WJkZZeHw4j pic.twitter.com/SdryuR6SXJ
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 31, 2024
وأشار إلى قيام القوة القائمة بالاحتلال بشكل متعمد ومنهجي بعرقلة سبل عيشهم وبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك مباشر لأمر محكمة العدل الدولية.
وعبّر عن أسفه لإعلان بعض الدول المانحة تعليق تمويلها لـ “الأونروا” رداً على الادعاءات الإسرائيلية التي لم يتم إثباتها بعد، على الرغم من الإجراءات السريعة التي اتخذها المفوض العام وإطلاق الأمين العام تحقيقاً لضمان المساءلة.
وأكد أن مثل هذه القرارات “تعاقب بشكل جماعي الملايين من لاجئي فلسطين، بمن فيهم تقريباً كامل السكان الفلسطينيين في غزة، وتهدد استمرارية المساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها”.
//سفير فلسطين مغالبا دموعه: لم نجع يوما.. ووالدتي كانت تطهو لجيراننا قبل إطعامنا -//
إلى سفير فلسطين،
أنت إذن تتكلم عن عائلتك التي لم تجع دون غيرها يا هذا..
جيرانك هم الجياع وإلا لما كانت والدتك تطهو لهم قبل إطعامكم –
هذه هي الحقيقة..
كلامك ليس بالصحيح..هذه هي ثقافة الشعب العربي يدل على مدى الكرم والتعاضد وصلابة لحمة المجتمع…يصدق السفير حينما يقول ان امه كانت تطبخ لجيرانها..لالانهم جائعون بل هذه عادة يمارسها العراقيون كذلك …فالجار حين يطبخ يقوم بنفس الشئ ..ببعث لجاره مايقوم بطبخه.
اهذا كل ما وصلك مما قال يا هذا؟؟ الم يصلك ان لدى الفلسطينيين نظام تكافل شديد القوة كان لا يترك شخصا يجوع؟ هل تعلم مثلا ان الخليل هي المدينة التي لا يجوع فيها انسان؟ وهناك تكية نارها لم تطفأ منذ مئات السنين؟ ولكن البغي والعدوان حطم هذه المنظومة وجعل شعبنا يعاني المجاعة.
لا ياسيدي نحن لم نكن بما جياع برغم الحصارات التي واجهتها ونحن نقاوم العدووكذلك الطغاة في مخيماتنا في الشتات او العدو الذي حاول على مرر السنين تدمير قصتنا التي مازلنا نحلم بها فجعلوا الألم تتساقط علينا كسقوط المطر لهذا نحن الفلسطينيون لم نكن يؤما جياع فنحن من وزع الطعام علي كل المحتاجين اليك سيدي كفى حديثا فهذه هي علامه علي جهادنا المستمر
قوله لا يعني أن الجيران جياع عندما تطهو والدته وتقدم الطعام للجيران، فعادة ارسال الطعام للجيران عادة متأصلة عند الفلسطينيين كباقي العرب.
غزة العزة تجوع بأمر من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي حتى تنفذ خططها القذرة في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس 😔✌️🔥
الاعتراف بالاحتلال هو سبب كل هذه المصائب. لو لم يعترف العرب به وخاصة من الفلسطينيين لما اتخذ من ذلك شرعية وجودية بمحاربة كل من يقاوم احتلاله.