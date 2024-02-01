سفير فلسطين مغالباً دموعه: لم نجع يوماً.. ووالدتي كانت تطهو لجيراننا قبل إطعامنا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: نشرت صفحة “أخبار الأمم المتحدة” على منصة “إكس” فيديو للسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، مغالباً دموعه أثناء خطاب عن غزة أمام لجنة أممية.

وقال السفير رياض منصور بتأثر بالغ: “لم نواجه أبداً المجاعة أو الجوع. لدينا نظام دعم رائع بيننا. كانت والدتي تطهو لجيراننا قبل إطعامنا”، “لم نرَ من قبل ما نمرّ به في غزة. المسؤولون عن هذا الوضع يجب أن يواجهوا العدالة”.

وفي رسالة سابقة أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود، المقدمة إلى السكان في غزة، المقدر عددهم بأكثر من 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم قسراً من منازلهم، ما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الحياتية التي تصل إلى مستوى المجاعة الجماعية، والجفاف، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض.

"لم نواجه أبدا المجاعة أو الجوع. لدينا نظام دعم رائع بيننا. كانت والدتي تطهو لجيراننا قبل إطعامنا. لم نر من قبل ما نمر به في #غزة. المسؤولون عن هذا الوضع يجب أن يواجهوا العدالة". السفير الفلسطيني رياض منصور يغالب دموعه وهو يتحدث أمام لجنة أممية عن غزة.https://t.co/WJkZZeHw4j pic.twitter.com/SdryuR6SXJ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 31, 2024

وأشار إلى قيام القوة القائمة بالاحتلال بشكل متعمد ومنهجي بعرقلة سبل عيشهم وبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك مباشر لأمر محكمة العدل الدولية.

وعبّر عن أسفه لإعلان بعض الدول المانحة تعليق تمويلها لـ “الأونروا” رداً على الادعاءات الإسرائيلية التي لم يتم إثباتها بعد، على الرغم من الإجراءات السريعة التي اتخذها المفوض العام وإطلاق الأمين العام تحقيقاً لضمان المساءلة.

وأكد أن مثل هذه القرارات “تعاقب بشكل جماعي الملايين من لاجئي فلسطين، بمن فيهم تقريباً كامل السكان الفلسطينيين في غزة، وتهدد استمرارية المساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها”.