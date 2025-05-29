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سفير فلسطين ينفجر بالبكاء في مجلس الأمن أثناء حديثه عن معاناة غزة- (فيديو)

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رياض منصور، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 29 أبريل 2025.  رويترز

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لندن- “القدس العربي”: خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لم يتمالك مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، دموعه وهو يصف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قال منصور، وهو يختنق بالبكاء: “صور الأمهات وهنّ يحتضن أجساد أطفالهن الساكنة، يمسحن رؤوسهم، يتحدثن إليهم، ويعتذرن لهم.. هذه صور لا تُحتمل. لدي أطفال، وأعلم ماذا يعني الأحفاد لعائلاتهم. أن يُفرض هذا الواقع على الفلسطينيين دون أن تتحرك القلوب لفعل شيء، هذا يفوق قدرة البشر على التحمّل”.

وأضاف: “النار والجوع يلتهمان أطفال فلسطين. لا نريد لأطفالنا أن يعيشوا هذه المأساة وهذه الوحشية من قِبل من يدّعون أنهم يحاربون الهمجية”.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 54 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 123 ألف جريح، وآلاف الضحايا العالقين تحت الأنقاض، وفقًا لبيانات فلسطينية رسمية.

(وكالات)

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