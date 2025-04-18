سفير واشنطن الجديد في إسرائيل يستهل مهامه بـ”صلاة” في حائط البراق.. ويقرأ دعاء كتبه ترامب- (فيديو وصور)

القدس: استهل السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي مهامه، الجمعة، بالصلاة في حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) في القدس المحتلة، والذي يسميه الإسرائيليون “حائط المَبْكى”.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف بدعم أمريكي مطلق، وتصعيد مستمر للجيش والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس والمسجد الأقصى.

ومن المقرر أن يقدم هاكابي أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، بحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي.

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي يزور حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك#الأخبار pic.twitter.com/KNstIZcx1e — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 18, 2025

وقال هاكابي، حاكم أركنساس السابق، للصحافيين عند حائط البراق: “يا له من شرف عظيم لي أن آتي إلى هنا نيابةً عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، لأُقدّم دعاءً كتبه بخط يده، وأعطاني إياه الخميس الماضي في البيت الأبيض”.

وأضاف قائلا: “بدوري أخبرته (ترامب) أن أول ما سأفعله كسفير هو أن أُلقي صلاته من أجل سلام القدس، وأن أُنزلها إلى الحائط، وأن أدعو أن يعم السلام الأرض”.

وتابع: “إنه لشرفٌ عظيمٌ وفرحٌ عظيمٌ أن أتمكن من القيام بذلك في عيد الفصح” اليهودي الذي بدأ الأحد ويستمر أسبوعا.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الأحد.

وتابع هاكابي: “أتيتُ بدعاءٍ أن يعود جميع الأسرى (الإسرائيليين المحتجزين في غزة) إلى ديارهم الآن، سنُعيدهم، هذه دعوة الرئيس (ترامب) أيضا”.

من ناحية أخرى، أشار السفير إلى أن ترامب “كان الرئيس الأمريكي الوحيد الذي زار الحائط الغربي (البراق)، وبذل الكثير لإظهار حبه الاستثنائي لليهود وشعب إسرائيل، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بهضبة الجولان، ونقل السفارة الأمريكية إلى هنا، والعديد من أعمال الصداقة والتحالف الأخرى”.

وأضاف هاكابي أنه جاء إلى القدس نيابةً عن الشعب الأمريكي “مُصلّيًا من أجل أطيب التمنيات، ليس فقط لعيد الفصح، بل للأبد”، وفق تعبيره.

في 6 ديسمبر/كانون ثاني 2017، أعلن الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى، مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، رحب “حاخام الحائط الغربي”، شموئيل رابينوفيتز، بزيارة السفير وشكر ترامب على نقل السفارة إلى القدس.

وقالت السفارة الأمريكية على موقعها: “طوال مسيرته المهنية، حافظ هاكابي على موقف قوي مؤيد لإسرائيل، ترتكز قناعاته على معتقداته المسيحية الإنجيلية، والتي تشمل دعم السيطرة الإسرائيلية على وطنهم الأصلي”.

وأضافت: “قاد هاكابي عشرات الرحلات الدينية إلى إسرائيل، ولديه معرفة واسعة بالجغرافيا والسياسة الإسرائيلية”.

وهاكابي مدافع عن إسرائيل ومؤيد للاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، وسبق أن قال إنه يرفض استخدام مصطلح “الاحتلال” أو “الضفة الغربية”، وإنه يؤيد ضم إسرائيل لأراضي في الضفة.

(الأناضول)