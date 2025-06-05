سياسة | دولي

سفينة أسطول الحرية تغير مسارها لإنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية- (تغريدات)

منذ ساعة واحدة

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”:

اضطرت سفينة “مادلين” التابعة لأسطول الحرية، إلى تغيير مسارها صوب قطاع غزة، بشكل مؤقت، لإنقاذ قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الليبية.

ودونت البرلمانية الفرنسية- الفلسطينية، ريما حسن على حسابها الرسمي في موقع إكس: “تلقينا للتو نداء استغاثة، على الأرجح من قارب يغادر ليبيا. وفقا لفرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل)، نحن الأقرب، لذا سنغير اتجاهنا لمدة ساعتين للوصول إلى هناك وإنقاذ القارب”.

وقالت حسن إنهم حاولوا مساعدة المهاجرين غير النظاميين عبر إلقاء سترات النجاة والماء والطعام، قبل تدخل خفر السواحل الليبي لإعادتهم إلى ليبيا، وهو ما اعتبرته “غير قانوني”.

وقالت إن أربعة مهاجرين ألقوا بانفسهم في البحر بعد وصول خفر السواحل الليبية، وقد تمكنت سفينة أسطول الحرية من إنقاذهم.

 

وعلقت البرلمانية الفرنسية إيلسا فوسيون بالقول: “أسطول (الحرية المتجه إلى) غزة هو أيضا أسطول القانون الدولي. القوة والشجاعة للرفاق على متن السفينة”.

وتظهر خريطة تتبع سفينة مادلين، التي تتابعها “القدس العربي”، أن السفينة بدأت بالفعل بتغيير مسارها باتجاه المياه الإقليمية الليبية.

يذكر أن سفينة مادلين انطلقت الأحد من سواحل جزيرة صقليا الإيطالية، وتحمل نشطاء من مختلف دول العالم، فضلا عن مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال إلى قطاع غزة.

وفي ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أصيب النشطاء على متن السفينة بحالة من الذعر، بعدما رصدوا طائرة مسيّرة مجهولة تقترب منهم، قبل أن يؤكد التحالف لاحقا أنها تابعة لخفر السواحل اليوناني.

وكان جيش الاحتلال حذر الأربعاء السفينة من عدم الاقتراب من شواطئ غزة، متوعدا بالسيطرة عليها واعتقال النشطاء على متنها في حال لم يمتثلوا لـ”الأوامر”.

 

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