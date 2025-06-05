سفينة أسطول الحرية تغير مسارها لإنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية- (تغريدات)

تونس- “القدس العربي”:

اضطرت سفينة “مادلين” التابعة لأسطول الحرية، إلى تغيير مسارها صوب قطاع غزة، بشكل مؤقت، لإنقاذ قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الليبية.

ودونت البرلمانية الفرنسية- الفلسطينية، ريما حسن على حسابها الرسمي في موقع إكس: “تلقينا للتو نداء استغاثة، على الأرجح من قارب يغادر ليبيا. وفقا لفرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل)، نحن الأقرب، لذا سنغير اتجاهنا لمدة ساعتين للوصول إلى هناك وإنقاذ القارب”.

وقالت حسن إنهم حاولوا مساعدة المهاجرين غير النظاميين عبر إلقاء سترات النجاة والماء والطعام، قبل تدخل خفر السواحل الليبي لإعادتهم إلى ليبيا، وهو ما اعتبرته “غير قانوني”. وقالت إن أربعة مهاجرين ألقوا بانفسهم في البحر بعد وصول خفر السواحل الليبية، وقد تمكنت سفينة أسطول الحرية من إنقاذهم.

We’ve just received a distress call, most probably from a boat leaving Libya. According to frontex, we’re the closest, so we’re changing direction for two hours to get there and rescue the boat.

In yellow, our initial trajectory.

In green, our current direction. pic.twitter.com/lg6zXh83ZA — Rima Hassan (@RimaHas) June 5, 2025

Intervention de la Garde côtière libyenne qui va renvoyer les personnes exilées en Libye ce qui est illégal ! https://t.co/N8BQAX2gWH pic.twitter.com/vIW5Vrok4z — Rima Hassan (@RimaHas) June 5, 2025

وعلقت البرلمانية الفرنسية إيلسا فوسيون بالقول: “أسطول (الحرية المتجه إلى) غزة هو أيضا أسطول القانون الدولي. القوة والشجاعة للرفاق على متن السفينة”.

La flottille pour Gaza est aussi la flottille pour le droit international. Force et courage aux camarades à bord https://t.co/isdEGTdBIG — Elsa Faucillon (@ElsaFaucillon) June 5, 2025

وتظهر خريطة تتبع سفينة مادلين، التي تتابعها “القدس العربي”، أن السفينة بدأت بالفعل بتغيير مسارها باتجاه المياه الإقليمية الليبية.

يذكر أن سفينة مادلين انطلقت الأحد من سواحل جزيرة صقليا الإيطالية، وتحمل نشطاء من مختلف دول العالم، فضلا عن مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال إلى قطاع غزة.

وفي ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أصيب النشطاء على متن السفينة بحالة من الذعر، بعدما رصدوا طائرة مسيّرة مجهولة تقترب منهم، قبل أن يؤكد التحالف لاحقا أنها تابعة لخفر السواحل اليوناني.

وكان جيش الاحتلال حذر الأربعاء السفينة من عدم الاقتراب من شواطئ غزة، متوعدا بالسيطرة عليها واعتقال النشطاء على متنها في حال لم يمتثلوا لـ”الأوامر”.