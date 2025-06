سفينة أسطول الحرية تغير مسارها لإنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية- (تغريدات)

تونس- “القدس العربي”:

اضطرت سفينة “مادلين” التابعة لأسطول الحرية، إلى تغيير مسارها صوب قطاع غزة، بشكل مؤقت، لإنقاذ قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الليبية.

ودونت البرلمانية الفرنسية- الفلسطينية، ريما حسن على حسابها الرسمي في موقع إكس: “تلقينا للتو نداء استغاثة، على الأرجح من قارب يغادر ليبيا. وفقا لفرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل)، نحن الأقرب، لذا سنغير اتجاهنا لمدة ساعتين للوصول إلى هناك وإنقاذ القارب”.

