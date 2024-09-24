سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تتعرض لحادث قبالة سواحل عُمان- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قالت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، إن سفينة للتزود بالوقود تابعة لها تعرضت لأضرار خلال حادث في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في البحرية الأميركية إن سفينة التزويد بالوقود “يو إس إن إس بيغ هورن” “تعرضت لأضرار أثناء عملها في البحر” ليلة الإثنين في منطقة مسؤولية الأسطول الخامس التي تغطي الشرق الأوسط.

وقال المسؤول في بيان “جميع أفراد الطاقم بخير حاليا ويقوم الأسطول الخامس الأمريكي بتقييم الوضع. وسنقدم معلومات إضافية عند توفرها”، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.

وكانت السفينة الحربية “بيج هورن” مكلفة بمهمة تزويد مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” بالوقود، وقد تعرضت لأضرار أثناء المهمة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس .

وتتمتع حاملة الطائرات لينكولن بالطاقة النووية لكنها تعمل مع ثلاث سفن أخرى في مجموعة الهجوم التي تحتاج إلى الوقود، في حين يتم تزويد الطائرات المقاتلة على متن حاملة الطائرات أيضًا بالوقود من سفن التزود بالوقود مثل بيغ هورن.

وأفاد موقع “جي كابتن” للأخبار البحرية يوم الثلاثاء أن السفينة “بيج هورن” غمرتها المياه جزئيا وجنحت قبالة سواحل عمان.

وتُظهر صور ومقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت فيضانات خطيرة، وتشير إلى أنه قد يتم سحب السفينة إلى دبي.

وتعاني البحرية الأميركية منذ فترة طويلة من نقص ناقلات النفط، ويقال إن السفينة بيج هورن هي السفينة الوحيدة للتزود بالوقود في المنطقة.

أُرسلت حاملة الطائرات لينكولن إلى منطقة الشرق الأوسط في أوائل أغسطس/آب للمساعدة في مهمة حاملة الطائرات الأميركية ثيودور روزفلت. وقد نقلت وزارة الدفاع الأميركية أصولاً عسكرية إلى المنطقة مع استمرار التوترات في ظل الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان.