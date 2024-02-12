سفينة تبلغ عن هجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن

دبي:أفادت وكالة “يو كاي أم تي أو” البريطانية للأمن البحري الاثنين، أن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اليمنية.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت “تقريراً عن حادثة على بُعد 40 ميلاً بحرياً إلى جنوب المخا في اليمن”. وأضافت أن “القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين”، مشيرةً إلى أن طاقم السفينة بخير.

( ا ف ب)