سياسة | دولي

سفينة تبلغ عن هجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن

منذ ساعتين

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دبي:أفادت وكالة “يو كاي أم تي أو” البريطانية للأمن البحري الاثنين، أن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اليمنية.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت “تقريراً عن حادثة على بُعد 40 ميلاً بحرياً إلى جنوب المخا في اليمن”. وأضافت أن “القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين”، مشيرةً إلى أن طاقم السفينة بخير.

( ا ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 12, 2024 الساعة 6:39 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار اليمن و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان 🇵🇸😃👍🚀🚀

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