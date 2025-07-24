سفينة تجارية تتعرض لإطلاق نار ويحتجزها خفر السواحل اليمنيّ

صنعاء – «القدس العربي»: أكدَّت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) وشركة «أمبري» للأمن البحري البريطانية، أمس الخميس، أن سفينة تجارية، ترفع علم جزر القمر، تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين على متن قارب خشبي، أثناء عبورها شمالًا في المياه الواقعة شرق جُزر حنيش بالقرب من ميناء المخا في اليمن، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وتم احتجازها من قبل خفر السواحل اليمني.

وأوضحتْ (يو كاي أم تي أو) على حسابها في منصة «إكس»، أنها تلقت معلومات، يُعتقد أنها من ربان السفينة، تُفيد بأن زورقًا صغيرًا اقترب من السفينة، واعترضها، وأطلق النار عليها، ثم أمر السفينة بعكس مسارها نحو اليمن، ومن ثم تم احتجازها من قبل خفر السواحل اليمني، وفق ما أكده مصدر عسكري.

وطبقَا لموقع «تريد ويندز» المتخصص بأخبار الملاحة البحرية، فإن الحوثيين لا علاقة لهم بالحادثة، مؤكداً أن السفينة المخصصة لنقل المواشي تعرضت لإطلاق نار قبل أن يحتجزها خفر السواحل اليمني في البحر الأحمر.