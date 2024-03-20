سفينة تجبر قاربا على الابتعاد عنها جنوب شرق صلالة العمانية

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، إن إحدى السفن أجبرت قاربا مأهولا على الابتعاد عنها بعد ملاحقتها لمدة 20 دقيقة على بعد 160 ميلًا بحريًا جنوب شرق مدينة صلالة العمانية.

وذكرت الهيئة في بيان عبر منصة “إكس”، أنها تلقت بلاغا عن تسجيل حادث أمني عند الساعة 2:00 (ت.غ)، على بعد 160 ميلا بحريا جنوب شرق صلالة.

وأضافت أن قائد السفينة أبلغ عن اقتراب مريب لمركب صغير على بعد حوالي 0.3 ميل بحري من السفينة.

وبحسب الهيئة “كان للمركب الصغير سلّم مرئي، ويحمل طاقما يضم 7 أفراد، وتتبع السفينة لمدة 20 دقيقة تقريبًا”.

وردًا على ذلك “أطلق فريق الأمن التابع للسفينة طلقة تحذيرية، وغادر المركب الصغير المنطقة بعد ذلك”، وفق البيان ذاته.

وختمت الهيئة البريطانية بيانها بتكرار مطالبة السفن بالعبور بحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

ولم تحدد الهيئة الجهة التي يتبع لها القارب، ولكن عادة ما تكون جماعة الحوثي اليمنية هي المسؤولة عن مثل هذه الأنشطة البحرية.

(الأناضول)