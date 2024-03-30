سياسة | عربي | فلسطين

سفينة ثانية محملة بمساعدات تغادر قبرص إلى قطاع غزة

30 - مارس - 2024

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قطاع غزة: أبحرت السبت سفينة ثانية محمّلة بمساعدات من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص في اتجاه قطاع غزة المحاصر والمهدد بالمجاعة، بعد أكثر من أسبوعين من وصول شحنة أولى من طريق البحر، في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي والمواجهات بين الجيش وحركة حماس.

والسفينة “جينيفر” محمّلة حوالى 400 طن من المساعدات إلى غزة وهي جزء من أسطول نظمته جمعيتان خيريتان هما “وورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) ومقرها الولايات المتحدة، و”أوبن آرمز” الإسبانية.

وكانت سفينة مساعدات أولى وصلت إلى ساحل القطاع الفلسطيني المحاصر في وقت سابق من الشهر حيث أفرغت حمولتها البالغة 200 طن من مواد غذائية.

وفي مؤشر الى التدهور الكبير للوضع الإنساني، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات فجر السبت في قطاع غزة المهدد بمجاعة وشيكة.

وأظهرت مقاطع مصورة قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق قرب نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر فيما سمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية، وفق شهود عيان.

(أ ف ب)

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