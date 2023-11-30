سفينة حربية أمريكية تُسقط طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن

واشنطن: أعلن البنتاغون أنّ سفينة حربية أمريكية أسقطت صباح الأربعاء أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر طائرة مسيّرة إيرانية الصنع أطلقت من منطقة في اليمن يسيطر عليها الحوثيون الموالون لطهران.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى “سنتكوم” في بيان إنّه قرابة الساعة 11,00 بتوقيت صنعاء، وأثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر، أسقطت المدمرة كارني المزوّدة بصواريخ موجّهة “طائرة بدون طيّار إيرانية الصُنع من طراز كاس-04 انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأضاف البيان أنّه “على الرّغم من أنّ نواياها غير معروفة، إلا أنّ المسيّرة كانت متّجهة نحو السفينة الحربية”.

وأكّدت سنتكوم أنّ القوات الأمريكية لم تتكبّد أيّ خسائر في العديد أو العتاد من جرّاء إسقاط المسيّرة.

والأسبوع الماضي أعلن البنتاغون أنّ مدمّرة أمريكية اعترضت أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر طائرات مسيّرة مفخّخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وأطلق الحوثيون الذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن سلسلة طائرات بدون طيار وعدداً من الصواريخ منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

وأسقطت السفن الحربية الأمريكية المنتشرة في المنطقة عدداً من هذه المسيّرات والصواريخ.

والأربعاء، دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع المتمرّدين الحوثيّين في اليمن إلى “التوقّف فوراً” عن تهديد النقل البحري والإفراج عن طاقم سفينة شحن استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

وكان الحوثيون استولوا على هذه السفينة التجارية مع طاقمها المكوّن من 25 فرداً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في هجوم قالوا إنّهم شنّوه ردّاً على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتسري منذ أسبوع هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس أتاحت توقف القتال وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع وإفراج حماس عن عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق إسرائيل سراح ثلاثة أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.

(أ ف ب)