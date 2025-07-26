مسيرة إسرائيلية تحلق فوق سفينة “حنظلة” المتجهة إلى غزة- (صور) 

غزة: أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، مساء السبت، أن مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق سفينتها “حنظلة” المتجهة إلى القطاع، بعد تقارير عن تهديدات إسرائيلية بالسيطرة عليها.

وقالت اللجنة، في نبأ عاجل عبر حسابها على منصة إكس، إن “طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هيرون، تحلق فوقنا الآن”.

🔴 #عاجل : طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع “هيرون” تحلق فوقنا الآن#حنظلة #غزة pic.twitter.com/sCylzstNqd — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 26, 2025

وقبلها بدقائق، حذرت في منشور آخر من أن جميع أعضاء سفينة “حنظلة” التابعة لتحالف أسطول الحرية، والمتجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام في حال تم اعتراض السفينة.

كما بيّنت أن السفينة وصلت إلى الموقع الذي تم فيه الاستيلاء على سفينة “مادلين”، على بُعد نحو 180 كلم من القطاع.

سيدخل جميع أعضاء #حنظلة بإضراب مفتوح عن الطعام في حال تم اعتراض السفينة#غزة_تموت_جوعاً pic.twitter.com/kVQZhQqPvc — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 26, 2025

ويقوم تحالف أسطول الحرية ببث تحركات السفينة على الهواء مباشرة عبر حسابه على تطبيق يوتيوب، مع مشاركة صور للرادار بشكل لحظي.

ونشرت عضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية إيما فورو، الموجودة على متن السفينة، منشورا عبر منصة إكس، ذكرت فيه أنهم أصبحوا على بُعد أقل من 180 كلم من غزة.

وقالت فورو: “تجاوزنا للتو النقطة التي أوقفت عندها سفينة مدلين. ولم يتبق لنا سوى ليلة واحدة. سنصل إلى هناك”، داعية إلى التضامن مع السفينة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن تحالف أسطول الحرية، أن طائرات مسيرة شوهدت تحلق فوق سفينة “حنظلة” التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للتحالف نشره عبر تطبيق تلغرام، أوضح فيه أنه “تم رصد 16 مسيرة في آخر 45 دقيقة”، بعضها كان يحلق فوق السفينة.

وفي منشور آخر على نفس القناة في تلغرام، قالت النائبة الفرنسية غابرييل كاتلا، إنهم “مستعدون لأي تدخل محتمل قد يحدث خلال الساعات القادمة أو صباح الغد”.

وأضافت “اتحدنا جميعا، نحن متضامنون ومستعدون، بدأت الطائرات المسيرة تتجه نحونا، في حال انقطاع الانترنت قد تحدث أشياء غريبة”.

وأردفت: “لا تقلقوا علينا، فكروا بالفلسطينيين، إنهم يتألمون، ما يتعرضون له في ظل الإبادة الفظيعة أسوأ بكثير من المخاطر التي نواجهها على متن هذه السفينة”.

والخميس، أعلن التحالف في منشور على تلغرام، انقطاع الاتصال مع “حنظلة” وأن هناك العديد من المسيرات قرب السفينة، مضيفًا: “هذا يعني أنه ربما تم اعتراضها أو مهاجمتها”.

وفجر الجمعة، أعلن التحالف عودة الاتصال بالسفينة بعد انقطاع لنحو ساعتين، وأنها تواصل مهمتها، وكانت حينها على بعد نحو 349 ميلًا بحريًا من غزة.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، أبحرت “حنظلة” من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا.

جدير بالذكر أن سفينة “الضمير” لكسر الحصار عن غزة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/ أيار الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي، استولى الجيش الإسرائيلي على سفينة “مادلين” ضمن “أسطول الحرية” من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ولاحقا رحلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)