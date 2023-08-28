سفينة روسية من أسطول البحر الأسود ترسو في ميناء الجزائر- (صور)

السفينة الروسية ترسو في ميناء الجزائر- من صفحة وزارة الدفاع الجزائرية على الفيسبوك

الجزائر: توقفت سفينة حربية روسية من أسطول البحر الأسود، الأحد، في ميناء الجزائر في إطار برنامج التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك بحسب بيان للدفاع الجزائرية نشرته في صفحتها على فيسبوك.

وقال البيان: “في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي، رست اليوم الأحد 27 أوت (أغسطس) 2023 السفينة الغراب (MERKURIY 734) من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر”.

وأوضح أنه “على هامش هذا التوقف سيتم تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة”.

وينظم البلدان مناورات بحرية مشتركة بشكل دوري، على غرار تلك التي جرت في البحر المتوسط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، زار رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، موسكو، بدعوة من سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي.

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة عمل رسمية إلى روسيا توجت بـ”إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة” بين البلدين.

(الأناضول)