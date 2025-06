سفينة “مادلين” المتجهة إلى غزة تنقذ مهاجرين سودانيين في البحر- (فيديو)

باريس: خرجت السفينة الانسانية “مادلين” التابعة لأسطول الحرية والمتجهة الى قطاع غزة، عن مسارها لإنقاذ أربعة مهاجرين من السودان، بحسب ما أفادت الخميس النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن الموجودة على متنها.

وكتبت النائبة الفرنسية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي “ألقى أربعة أشخاص بأنفسهم في البحر عند تدخل خفر السواحل الليبيين. تمكنا من إنقاذهم وهم معنا على سفينتنا”، مرفقة ذلك بصور وأشرطة فيديو.

وأوضحت أن هؤلاء “لاجئون من السودان”.

وأبحرت السفينة الشراعية “مادلين”، الأحد، من صقلية متجهة الى القطاع الفلسطيني الذي تحاصره إسرائيل، لنقل مساعدات إنسانية، وعلى متنها شخصيات مثل حسن والناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ وغيرهما.

وقالت حسن صباح الخميس “غيّرت السفينة مسارها إثر سماع نداء استغاثة”، أثناء إبحارها في المتوسط جنوب اليونان وشمال ليبيا ومصر.

وأظهرت الصور التي نشرتها النائبة وركاب آخرون، عشرات الأشخاص على متن قارب صغير في عرض البحر، بينما كان آخرون عائمين في المياه بواسطة إطارات. وقال طاقم سفينة أسطول الحرية أن مركبا أكبر يعود لخفر السواحل الليبيين تدخل للانقاذ.

وقدّرت حسن عدد الأشخاص على متن الزورق “بنحو أربعين” وأكدت أن اللاجئين الأربعة الذين تم إنقاذهم “سالمون”.

وطلبت من خفر السواحل اليونانيين التدخل “لنقل الأحياء الأربعة الذين استقبلناهم على متن أسطول الحرية”.

People would rather throw themselves into the sea than be taken to Libya. pic.twitter.com/wkjN7aZH1d

— Rima Hassan (@RimaHas) June 5, 2025