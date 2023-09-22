سفينة محملة بأطنان من الحبوب تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود متجهة إلى مصر

كييف: صرح وزير البنية التحتية الأوكراني أن سفينة ثانية تحمل أطنانا من الحبوب أبحرت من ميناء كورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، في تحد للحصار البحري الفعلي الذي تفرضه روسيا على أوكرانيا عقب انهيار اتفاق تصدير الحبوب بين الجانبين في تموز/يوليو الماضي.

وصرح الوزير أولكسندر كوبراكوف في تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقا) بأن السفينة “أرويات” أبحرت في طريقها إلى مصر وعلى متنها نحو 18 ألف طن من القمح.

وهذه هي ثاني سفينة لشحن الحبوب تبحر من ميناء كورنومورسك الأوكراني، بعد السفينة “ريزيلينت أفريكا” التي عبرت مضيق البوسفور التركي في وقت سابق، حسبما أفادت بيانات تتبع السفن لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر كوبراكوف أن السفن تستخدم مسارا بحريا مؤقتا، ولكنه محفوف بالمخاطر.

وكانت روسيا أعلنت مؤخرا أنها سوف تتعامل مع أي سفن متجهة إلى أوكرانيا باعتبار أنها محملة بالأسلحة، وأطلقت النار على إحدى السفن الشهر الماضي لإرغامها على التوقف لتفتيشها.

(د ب أ)