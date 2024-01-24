سفينتان ترفعان العلم الأمريكي تعودان أدراجهما في باب المندب بعد بيان أمريكي باستهداف صاروخين للحوثيين

عدن – «القدس العربي»: ذكرت شركة «ميرسك» الدنماركية أن سفينتَين تابعتين لفرعها الأمريكي وترفعان العلم الأمريكي كانتا تعبران مضيق باب المندب صوب الشمال عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد «رؤية انفجارات قريبة، فيما اعترضت البحرية الأمريكية المرافقة لهما عدّة مقذوفات».

وأضاف بيان شركة الشحن العملاقة، الأربعاء: «أبلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة واعترضت البحرية الأمريكية المصاحبة لهما عدة مقذوفات أيضاً».

وأشارت إلى أن السفينتين لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى وأن البحرية الأمريكية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.

وحسب «ميرسك»، فإن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأمريكية الذي يوفر حماية البحرية الأمريكية خلال العبور بالمضيق.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في تقرير موجز على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن سفينة تعرضت لهجوم على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب المخا في اليمن.

وذكرت أنه تم الإبلاغ عن انفجار وقع على بعد 100 متر من السفينة على جانبها الأيمن. وأضافت أن «السفينة وطاقمها آمنون ولا إصابات ولم يتم الإبلاغ عن أضرار».

كما تحدثت الهيئة في تقرير آخر عن هجوم وقع على مسافة 45 ميلاً بحرياً جنوب عدن، ولم يوضح التقرير مزيداً من التفاصيل. يأتي هذا عقب ساعات من ضربات صاروخية نفذتها قوات أمريكية، الأربعاء، في حوالي الساعة 2:30 صباحاً بتوقيت صنعاء.

وأوضح بيان القيادة المركزية الأمريكية «أن الضربات استهدفت صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين، كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر، وكانا على استعداد للانطلاق».

وأضاف البيان أن «القوات الأمريكية حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعاً عن النفس».

ولم يصدر عن الحوثيين تعليق فوري عما حمله بيان القيادة المركزية الأمريكية وكذلك ما يتعلق بهجمات لهم، الأربعاء، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

ويقول الحوثيون إن استهدافهم للسفن مقتصر على السفن المرتبطة بإسرائيل، والمتجهة إلى موانئ إسرائيل؛ تضامناً مع فلسطين وفي سياق الضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي الأثناء، طلب الحوثيون من العاملين الأمريكيين والبريطانيين مغادرة اليمن خلال 30 يوماً، إذ نص تعميم بعثته وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين إلى بيتر هوكينز منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن: «نود التأكيد على ضرورة إبلاغ كل المسؤولين والعاملين من حملة الجنسية الأمريكية والبريطانية بالاستعداد لمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ هذا التعميم».

ووجهت الوزارة الحوثية «المنظمات الأجنبية (الإنسانية) بعدم الاستعانة بمواطنين أمريكيين أو بريطانيين في عملياتها باليمن»، وفق التعميم. وهؤلاء الأمريكيون والبريطانيون هم عاملون ومسؤولون في المنظمات الإغاثية الأممية والدولية العاملة في اليمن التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.