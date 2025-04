سقوط أكثر من 30 جريحا وتضرر عدد كبير من المباني جراء زلزال في الإكوادور- (صور وفيديو)

كيتو: أسفر زلزال ضحل بلغت قوّته 6,3 درجات عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح وألحق أضرارا بنحو 180 مبنى وتسبّب بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة إسميرالداس الساحلية الإكوادورية الجمعة، وفقا لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات.

وكان قد سُجِّل، في حصيلة سابقة، سقوط ما لا يقل عن 20 جريحا.

ووفقا لخدمات الاستجابة للطوارئ في الإكوادور، أصيب الضحايا بجروح في الرأس وجروح أخرى وتضرر 135 منزلا على الأقل جراء الهزة التي شعر بها سكان في أماكن بعيدة مثل العاصمة كيتو.

وكان الصياد أندريس مافاري (36 عاما) يسير نحو الميناء عندما سمع صوتا مدويا أعقبه زلزال قوي، فهرع إلى منزله من أجل العثور على زوجته وابنيه. وقال لوكالة فرانس برس “ركضت كالمجنون، وعندما وصلت إلى هنا رأيت أن منزلي قد دُمر”.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في إسميرالداس جدرانا متهدمة، وواجهات انهارت على طريق واستحالت كومة من الحطام، فضلا عن كثير من المباني المتصدعة. وتجمعت عائلات لتفقد الأضرار.

#BREAKING #ECUADOR

🔴 ECUADOR :📹 MOMENT POWERFUL EARTHQUAKE M 6.3 STRUCK NEAR ESMERALDAS ,

on April 25, morning

29 people injured.

Around 60 buildings destroyed.

Work & schools were suspended. Power outages and telecom problems were reported.#Earthquake #Sismo #Terremoto pic.twitter.com/LK8orGnxVZ

— LW World News 🌏 (@LoveWorld_Peopl) April 25, 2025