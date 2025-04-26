سقوط أكثر من 30 جريحا وتضرر عدد كبير من المباني جراء زلزال في الإكوادور- (صور وفيديو)

كيتو: أسفر زلزال ضحل بلغت قوّته 6,3 درجات عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح وألحق أضرارا بنحو 180 مبنى وتسبّب بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة إسميرالداس الساحلية الإكوادورية الجمعة، وفقا لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات.

وكان قد سُجِّل، في حصيلة سابقة، سقوط ما لا يقل عن 20 جريحا.

ووفقا لخدمات الاستجابة للطوارئ في الإكوادور، أصيب الضحايا بجروح في الرأس وجروح أخرى وتضرر 135 منزلا على الأقل جراء الهزة التي شعر بها سكان في أماكن بعيدة مثل العاصمة كيتو.

وكان الصياد أندريس مافاري (36 عاما) يسير نحو الميناء عندما سمع صوتا مدويا أعقبه زلزال قوي، فهرع إلى منزله من أجل العثور على زوجته وابنيه. وقال لوكالة فرانس برس “ركضت كالمجنون، وعندما وصلت إلى هنا رأيت أن منزلي قد دُمر”.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في إسميرالداس جدرانا متهدمة، وواجهات انهارت على طريق واستحالت كومة من الحطام، فضلا عن كثير من المباني المتصدعة. وتجمعت عائلات لتفقد الأضرار.

#BREAKING #ECUADOR 🔴 ECUADOR :📹 MOMENT POWERFUL EARTHQUAKE M 6.3 STRUCK NEAR ESMERALDAS , on April 25, morning 29 people injured.

Around 60 buildings destroyed.

Work & schools were suspended. Power outages and telecom problems were reported.#Earthquake #Sismo #Terremoto pic.twitter.com/LK8orGnxVZ — LW World News 🌏 (@LoveWorld_Peopl) April 25, 2025

وقال المرشح الرئاسي السابق ياكو بيريز الذي كان موجودا في المكان “لقد كان (الزلزال) قويا جدا”، مضيفا “شعرت كأنه دهر، لكن أعتقد أنه كان أقل من دقيقة”.

وذكرت السلطات أن أربعة مراكز صحية و18 مدرسة قد تضررت، بينما انهارت واجهة مبنى عسكري جزئيا. كما تضرر طريقان وجسر.

ووفقا لتقديرات رسمية، فإن نحو 80% من المنازل باتت بلا كهرباء ويتعذر على قاطنيها الاتصال بشبكة الهواتف.

وأشارت شركة النفط الوطنية بتروكوادور إلى أنها “علّقت عملياتها فترة وجيزة” في مصفاة إسميرالداس وفي خط أنابيب قريب.

وقال دانييل نوبوا، الرئيس المنتخب حديثا للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إنه أرسل وزراء إلى المكان للمساعدة في تنسيق بناء ملاجئ وتسليم مساعدات إنسانية. وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الحكومة معكم”.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومراقبون محليون أن الزلزال ضرب قبالة الساحل على عمق نحو 35 كيلومترا (22 ميلا) قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش). وأكدت السلطات الإكوادورية عدم وجود خطر من حدوث تسونامي جراء الزلزال.

وتقع الإكوادور على واحدة من أكثر المناطق التي تشهد نشاطا جيولوجيا على الأرض.

(أ ف ب)