عشرة قتلى في إطلاق نار بجامعة في براغ ومقتل المسلح- (صور وفيديو)

براغ: أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص بالرصاص في جامعة ببراغ، الخميس، وإصابة نحو ثلاثين آخرين قبل أن تردي الشرطة المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام “في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلح”.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة التشيكية أنّ مسلّحاً قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ “القضاء عليه”.

وقالت الشرطة عبر منصة “إكس”، “تمّ القضاء على المسلّح!!! ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث”.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.

وأفادت قناة “نوفا تي في” الخاصّة بوقوع انفجار وعن وجود مسلّح على سطح المبنى الواقع في وسط براغ التاريخي.

