سقوط الغرب بين أوكرانيا وفلسطين

يجري الحديث كثيرا عن سقوط الغرب خلال السنوات الأخيرة، بمفهوم فقدانه القدرة على حسم القرار في قضايا كبرى تشغل بال العالم. وعمليا، أبانت الحروب الأخيرة، خاصة أوكرانيا وفلسطين عن السقوط المزدوج المادي والأخلاقي للغرب.

والمثير أن العالم انتقل في ظرف عقود قليلة، من التبشير بانتهاء التاريخ والاستمرارية المطلقة لتفوق النموذج الغربي، إلى التحذير من فشله في التحول إلى نموذج لا يقتدى به من طرف باقي الشعوب والحضارات. وانطلاقا من زاوية الفلسفة السياسية، يمكن استحضار مفكرين اثنين يجسدان هذا التناقض، أو هذه المفارقة الصارخة. الأول وهو المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما، الذي بشر العالم بداية التسعينيات بنهاية التاريخ، ونجاح النموذج الغربي، الذي يجب على الإنسانية السير على منواله. والنموذج الثاني هو الذي يشكله الفرنسي إيمانويل تود، الذي أصدر كتابا مطلع السنة الجارية بعنوان «هزيمة الغرب»، وهو مصاغ على وزن كتاب «سقوط الغرب» للمفكر شبينغلر الصادر سنة 1922، الذي تكهن وقتها بأن سنة 2000 ستكون منعطفا في انهيار الغرب.

كان كتاب فوكوياما نتاج لحظة بشعور حماسي مترتب عن الانتصار في الحرب الباردة، وسقوط جدار برلين وانهيار المعسكر الشيوعي، وروجت الإدارة الأمريكية لهذه الأطروحة، لأنها جسدت الشعارات التي تنشرها في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وحدث هذا في وقت كانت تدرك فيه واشنطن بنجاح الصين في إرساء أسس قوية لنهضتها الكبرى. ويبقى كتاب إيمانويل تود، نتاج تفكير عميق لعقود من الزمن للمتغيرات الاجتماعية والسياسية في الغرب، ولدى منافسيه، وهو المفكر الذي تكهن سابقا بانهيار المعسكر الشيوعي في كتاب له سنة 1976 بعنوان «السقوط». الدولة العميقة في الغرب تستفيد سرا من كتاب «هزيمة الغرب» لتدارك الأخطاء، وتجنب الأسوأ، إلا أنها تقوم بتبخيس الأطروحة الواردة فيه، وتكفي الرؤية السلبية لمثقفي الدولة العميقة في الغرب من هذا الكتاب.

الحديث عن سقوط الغرب لا يعني فقدانه القوة بين ليلة وضحاها، بل هو مسلسل مستمر في التاريخ، تتراكم فيه الأخطاء ونقاط الضعف لتكون النهاية تعويضه بمنظومة ثقافية وسياسية واجتماعية بديلة

والقول بهزيمة الغرب بقيادة الولايات المتحدة له دلالات كثيرة، ويمكن إعطاء أمثلة كثيرة تشمل البحث العلمي، والريادة في الإبداع وإيجاد أجوبة شافية للكثير من المعضلات التي يواجهها العالم. ولكننا سنقتصر على مثالين وهما، فقدان الغرب القدرة على الحسم في صنع القرار السياسي والعسكري العالمي، ثم بداية المنحدر نحو الأسفل، أي فقدان الريادة، وكذلك المبادرة بسبب ظهور منافسين جدد قد يتصدرون صناعة القرار العالمي مثل حالة الصين، ويضاف إلى كل هذا كمثال ثان أنه لم يعد يشكل النموذج للآخرين بسبب إفلاسه الأخلاقي.

لم يعد الغرب يمتلك القرار السياسي – العسكري بحكم أن القوة العسكرية تبقى رئيسية لفرض واقع في العلاقات الدولية، إذ أثبت التاريخ أن الاتفاقيات الدولية ما هي إلا انعكاس لمستوى القوة العسكرية لكل طرف، وهكذا، فقد فشل الغرب في مواجهة روسيا في أوكرانيا. فقد اكتفى بتقديم الأسلحة، لكنها لم تغير من ميزان الحرب، ولا يستطيع التدخل مباشرة في الحرب، على الرغم من التهديد بذلك. ويكفي تأمل نتائج الحرب حتى الآن، حيث فقدت أوكرانيا أكثر من خمس أراضيها، وهجرها أكثر من 15% من ساكنتها نحو دول أخرى. وكل حديث عن هزيمة روسيا في هذه الحرب هو من باب الخيال، أو محاولة الغرب الكذب على شعوبه.

وفي نقطة أخرى مرتبطة بصنع القرار العالمي، لقد ارتبط الغرب بالبحر وتأمين الملاحة الدولية منذ الاكتشافات الجغرافية الكبرى، هذه الأخيرة التي كانت النواة العملية لتبلوره. ويرى العالم كيف أن هذا الغرب من خلال عمليتين بحريتين في باب المندب والبحر الأحمر «حارس الرفاهية» بقيادة الولايات المتحدة و»أسبيديس» بقيادة الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحوثيين، لم ينجحا في تأمين الملاحة الدولية. ويطالب الحوثيون بإنهاء حرب الإبادة ضد الفلسطينيين لكي يسمحوا بعودة الملاحة الدولية بشكل طبيعي في البحر الأحمر. وعلى الرغم من اعتراف البنتاغون بأن عملية مواجهة الحوثيين هي أكبر عملية للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الفشل هو النتيجة الواضحة حتى الآن. وقد يستصغر البعض ما ينفذه الحوثيون، لكن إذا تأملنا أبعاده الحقيقية سنجد أنه لأول مرة ومنذ فتح قناة السويس، تشهد الملاحة الدولية تغييرا بتوجه غالبية السفن إلى الإبحار عبر جنوب افريقيا، بما في ذلك السفن التي تقصد البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من أن قناة السويس مفتوحة للملاحة، عكس ما حدث ما بين 1967 إلى 1975 عندما تم إغلاق القناة من طرف مصر. وعلاوة على هذا، عمد البنتاغون الى إبعاد حاملة طائرات «إيزنهاور» من باب المندب خشية من مفاجأة حوثية بصاروخ باليستي، يحدث هذا، رغم أن قوة الولايات المتحدة تتجلى في نشر سفنها الحربية لضمان الملاحة الدولية.

وإلى جانب مثال تراجع قوة الغرب للحسم العسكري في قضايا دولية، فقد تراجع أخلاقيا بشكل مهول مع حرب «طوفان الأقصى»، ما بين فبراير/شباط 2022، تاريخ اندلاع الحرب الأوكرانية وأكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ اندلاع حرب طوفان الأقصى، ما يشكل إحدى اللحظات التاريخية التي تكشف عن تناقض الغرب الكبير، ونقصد غالبية حكوماته وصناع القرار فيه وليس بالضرورة الشعوب. فقد تباكى الغرب على سقوط مدنيين في أوكرانيا، ولم يبد الموقف نفسه من سقوط المدنيين في فلسطين، وتعرض هذا الشعب لحرب إبادة حقيقية. إن أسوأ ما قام به الغرب هو تبرير جرائم إسرائيل بحجة القضاء على حركة حماس، وهو موقف شبيه بممارساته الاستعمارية في الماضي عندما برر القضاء على شعوب وحضارات بمبرر نشر الحضارة الغربية التي اعتبرها عنوان التقدم الإنساني. إن الحديث عن سقوط الغرب لا يعني فقدانه القوة بين ليلة وضحاها، بل هو مسلسل مستمر في التاريخ، تتراكم فيه الأخطاء ونقاط الضعف لتكون النهاية هو تعويضه بمنظومة ثقافية وسياسية واجتماعية بديلة.

كاتب مغربي