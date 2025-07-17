سقوط سقف قاعة حفل يصيب الفنانة رزان مغربي بجروح خطيرة.. جراحة وغرز واشتباه في ارتجاج

القاهرة: نُقلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي إلى أحد المستشفيات الخاصة في الجيزة، مساء الجمعة، بعد تعرّضها لإصابة خطيرة في الرأس نتيجة سقوط سقف قاعة أحد الفنادق أثناء تقديمها فقرتها الفنية ضمن حفل فني شهد حضورًا كبيرًا.

وأكد مدير أعمالها أن الحادث وقع نتيجة غياب معايير السلامة داخل القاعة، مشيرًا إلى أنه تم نقلها إلى المستشفى فورًا، حيث تخضع حاليًا لعملية جراحية دقيقة.

وكشف مصدر طبي مرافق للفنانة أن حالتها الصحية غير مستقرة، موضحًا أن الفحوصات الأولية شملت أشعة مقطعية على الرأس بعد الاشتباه في إصابتها بارتجاج في المخ، كما خضعت لعدة غرز جراحية نتيجة جروح قطعية في الرأس ومناطق متفرقة من جسدها.

وأضاف المصدر أن الفنانة حررت محضرًا رسميًا ضد إدارة الفندق، تتهمهم فيه بالإهمال وعدم صلاحية القاعة لاستقبال الجمهور، ما عرّض حياتها وسلامة الحضور للخطر.

وكانت رزان مغربي قد نشرت في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وصولها إلى الفندق استعدادًا لإحياء فقرتها الغنائية وسط تفاعل جماهيري واسع.

(وكالات)