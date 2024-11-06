سقوط صاروخ أطلق من لبنان قرب مطار بن غوريون في تل أبيب- (فيديو)

القدس: أعلن إعلام عبري، الأربعاء، سقوط صاروخ أطلق من لبنان بالقرب من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وقالت “القناة 12” الإسرائيلية إن “صاروخا سقط في منطقة مفتوحة قريبة من المطار”.

وأضافت أنه “تم تسجيل تأخير في إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون عقب سقوط الصاروخ في منطقة قريبة”.

وأشارت لاحقا إلى أن العمل في المطار عاد إلى طبيعته.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية آثارا لصاروخ في موقف للسيارات.

لحظة سقوط الصاروخ على مطار بن غوريون pic.twitter.com/cTOHidaD03 — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) November 6, 2024

وكانت صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى وشمال إسرائيل.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي: “متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في عدة مناطق في شمال ووسط البلاد، فقد عبرت حوالي 10 صواريخ من لبنان”.

وأضاف: “تم اعتراض معظمها، وتم رصد سقوط واحد وسط البلاد”.

وتابع الجيش الإسرائيلي: “لا توجد معلومات عن إصابات”.

وكانت صفارات الإنذار دوت أيضا في الجليل الغربي، إلا أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنها دوت نتيجة إنذار خاطئ.

عشرة صواريخ إنطلقت من لبنان نحو تل أبيب الكبرى ،سقط أحدهم في مطار بن غوريون . هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ داخل مطار بن غوريون، وقد ينتج عن ذلك قصف مطار بيروت . pic.twitter.com/eyjrX3nIOO — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 6, 2024

(الأناضول)