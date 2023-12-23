سقوط صاروخ إسرائيلي أمام سيارة صحافيين جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: أظهر مقطع مصور لحظة سقوط “صاروخ إسرائيلي”، السبت، أمام سيارة صحفيين لبنانيين جنوبي البلاد.

وبث مراسل قناة “المنار” الفضائية علي شعيب، عبر حسابه بمنصة “إكس”، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط صاروخ قال إنه “إسرائيلي”، على بعد أمتار قليلة من السيارة التي تقلّه والفريق الإعلامي، بينما كانوا يسيرون على أحد الطرقات جنوب لبنان.

وفي السياق، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن مندوبتها في قضاء مرجعيون (جنوب) ألين سمعان “نجت من قصف صهيوني معادٍ استهدف منطقة الخردلي ونهر الليطاني تحت ديرميماس”.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي استهدف بثلاثة صواريخ نهر الخردلي جنوب الليطاني قرب مركز تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.

و”تضامناً مع قطاع غزة”، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء”، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)