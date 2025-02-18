سقوط ضحايا جدد جراء خرق الاحتلال لاتفاق التهدئة في غزة

غزة- “القدس العربي”:

واصلت قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسقط شهداء جدد جراء الهجمات التي نفذتها تلك القوات.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد محمود إبراهيم تيم (35 عامًا) قرب ميدان العودة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت أن هذا الشهيد سقط جراء استهدافه بنيران جيش الاحتلال المنتشرة في “محور فيلادلفيا” الفاصل عن مصر.

واستشهدت المواطنة سلمية أبو شعبان، متأثرة بجروح أصيبت بها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال خلال تواجدهم في بلدة الشوكة شرق رفح القريبة من المنطقة الحدودية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن وصول 7 شهداء (6 انتشال، وشهيد جديد) و13 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,291 شهيدًا و 111,722 إصابة منذ السابع من أكتوبر من العام 2023.

وذكرت أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.