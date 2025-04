سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أمريكية بالبحر الأحمر- (بيان)

واشنطن: قالت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف-18 وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر.

وأكدت البحرية في بيان أن جميع أفرادها بخير. وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

USS Harry S. Truman (CVN 75) lost an F/A-18E Super Hornet assigned to Strike Fighter Squadron (VFA) 136 and a tow tractor as the aircraft carrier operated in the Red Sea, April 28. Full statement here: https://t.co/6WVScLKiRj

— U.S. Navy (@USNavy) April 28, 2025