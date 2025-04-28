سياسة | دولي | الولايات المتحدة

سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أمريكية بالبحر الأحمر- (بيان)

منذ 49 دقيقة

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واشنطن: قالت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز إف-18 وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر.

وأكدت البحرية في بيان أن جميع أفرادها بخير. وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

(رويترز)

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