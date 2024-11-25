منوعات | أبيض و أسود

 سقوط طائرة شحن من ألمانيا على مبنى سكني في ليتوانيا

25 - نوفمبر - 2024

في موقع تحطم الطائرة بالقرب من مطار فيلنيوس الدولي في 25 نوفمبر 2024. ا ف ب

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”: سقطت طائرة شحن أقلعت من مدينة لايبزيغ الألمانية لصالح شركة خدمات الطرود الألمانية “دي إتش إل” على مبنى سكني بالقرب من المطار في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الإثنين.

ونقلت الإذاعة الليتوانية عن متحدث باسم خدمة الإنقاذ قوله إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه جراء الحادث وأصيب آخر.

قالت شركة “دي إتش إل”، في بيان، إن طائرة الشحن التابعة لها، والتي تحطّمت قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، كانت تقوم “بهبوط اضطراري”.

وأضافت أن سبب الحادث ما زال غير معروف، وهناك “تحقيق جار”.

وقالت إن الطائرة كانت متّجهة من مطار لايبزيغ في ألمانيا إلى ليتوانيا وفيها أربعة أشخاص.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سيدة تقاطع وزير الخارجية الألماني داخل البرلمان: أيديكم ملطخة بالدماء
4 - يونيو - 2025
السجن مدى الحياة لسوري قاتل دعما لحكم الأسد بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ألمانيا
3 - يونيو - 2025
ألمانيا تحاكم سورياً متهماً بتنفيذ عملية طعن
27 - مايو - 2025
شاب سوري يتصدى لمهاجِمة بسكين في هامبورغ وينقذ عشرات الأرواح
25 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية