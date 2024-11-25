 سقوط طائرة شحن من ألمانيا على مبنى سكني في ليتوانيا

في موقع تحطم الطائرة بالقرب من مطار فيلنيوس الدولي في 25 نوفمبر 2024. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: سقطت طائرة شحن أقلعت من مدينة لايبزيغ الألمانية لصالح شركة خدمات الطرود الألمانية “دي إتش إل” على مبنى سكني بالقرب من المطار في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الإثنين.

🚨 #BREAKING . DHL cargo plane crashes near Vilnius airport (Lithuania) Preliminary reports indicate it crashed near a residential building. via . Reuters

video . DELFI pic.twitter.com/95UXKAH6BK — United Alerts (@unitedalerts) November 25, 2024

ونقلت الإذاعة الليتوانية عن متحدث باسم خدمة الإنقاذ قوله إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه جراء الحادث وأصيب آخر.

قالت شركة “دي إتش إل”، في بيان، إن طائرة الشحن التابعة لها، والتي تحطّمت قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، كانت تقوم “بهبوط اضطراري”.

A Swiftair Boeing 737-400 cargo plane, operating for DHL, crashed while approaching Vilnius Airport, Lithuania, from Leipzig, Germany. The aircraft narrowly missed a residential building, and all 12 occupants were safely evacuated. pic.twitter.com/lUzcmOXChJ — GeoTechWar (@geotechwar) November 25, 2024

وأضافت أن سبب الحادث ما زال غير معروف، وهناك “تحقيق جار”.

وقالت إن الطائرة كانت متّجهة من مطار لايبزيغ في ألمانيا إلى ليتوانيا وفيها أربعة أشخاص.

(وكالات)