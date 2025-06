 سقوط طائرة شحن من ألمانيا على مبنى سكني في ليتوانيا

لندن- “القدس العربي”: سقطت طائرة شحن أقلعت من مدينة لايبزيغ الألمانية لصالح شركة خدمات الطرود الألمانية “دي إتش إل” على مبنى سكني بالقرب من المطار في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الإثنين.

Preliminary reports indicate it crashed near a residential building.

ونقلت الإذاعة الليتوانية عن متحدث باسم خدمة الإنقاذ قوله إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه جراء الحادث وأصيب آخر.

قالت شركة “دي إتش إل”، في بيان، إن طائرة الشحن التابعة لها، والتي تحطّمت قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، كانت تقوم “بهبوط اضطراري”.

A Swiftair Boeing 737-400 cargo plane, operating for DHL, crashed while approaching Vilnius Airport, Lithuania, from Leipzig, Germany.

The aircraft narrowly missed a residential building, and all 12 occupants were safely evacuated. pic.twitter.com/lUzcmOXChJ

