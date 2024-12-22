سياسة | دولي | الولايات المتحدة

سقوط طائرة مقاتلة أمريكية في البحر الأحمر 

22 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: قال الجيش الأمريكي إنه أسقط عن طريق الخطأ إحدى طائراته المقاتلة فوق البحر الأحمر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أجبر الطيارين على القفز بالمظلة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إنه تم إنقاذ الطيارين وأصيب أحدهما بجروح طفيفة بعد “حالة إطلاق نيران صديقة على ما يبدو” والتي لا تزال قيد التحقيق.

وذكر البيان أن الطائرة المقاتلة من طراز “إف/إيه-18 هورنت” كانت تحلق فوق حاملة الطائرات هاري إس. ترومان. وأضاف أن إحدى السفن المرافقة لحاملة الطائرات، وهي الطراد الصاروخي غيتيسبيرغ، أطلقت النار عن طريق الخطأ على الطائرة وأصابتها.

والبحر الأحمر بؤرة للنشاط العسكري منذ أكثر من عام، حيث تقاتل القوات الأمريكية جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، والتي نفذت هجمات ضد الشحن في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي إنه أطلق النار على مسيرة وصواريخ حوثية فوق البحر الأحمر أمس السبت وهاجم مواقع قيادة وتحكم وتخزين صواريخ في صنعاء.

(رويترز)

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  1. يقول ابو علي / الاردن:
    ديسمبر 22, 2024 الساعة 6:50 ص

    في المرة القادمة نريد إسقاط خمس طائرات أمريكية عن طريق الخطأ ، و شكرا لمن أخطأ

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 1, 2025 الساعة 10:02 ص

    بل أسقطها أحرار أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر اللعين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🔥

    رد

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