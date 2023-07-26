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سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومقتل طاقمها

منذ 49 دقيقة

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الرياض:: قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع السعودية إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط وإن طاقمها لقي حتفه.

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد طاقم الطائرة وأضاف البيان أنه يجري التحقيق في سقوط الطائرة.

(رويترز)

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  1. يقول مخمد أشيشي:
    يوليو 26, 2023 الساعة 6:08 م

    الخردة الأمريكية
    رحم الله موتانا وموتى المسلمين

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  2. يقول قديري محمد.:
    يوليو 26, 2023 الساعة 6:19 م

    الله يرحمها ويجعل مثواهم الجنة بفضل رب العباد

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  3. يقول أنوش بوترمة / الجزائر:
    يوليو 26, 2023 الساعة 6:23 م

    تعازينا الحارة. فقط ملاحظة؛ الجيش الجزائري أقوى جيوش المنطقة و يمتلك طائرات الجيل السابع التي أثبتت نجاعتها أمام العدو الصهيوني في حرب ٥٦،

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