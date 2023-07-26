سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومقتل طاقمها

الرياض:: قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع السعودية إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط وإن طاقمها لقي حتفه.

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد طاقم الطائرة وأضاف البيان أنه يجري التحقيق في سقوط الطائرة.

#بيان | سقوط طائرة مقاتلة من نوع “ف-15 اس ايه” أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي.https://t.co/iqU97pSxsT — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 26, 2023

(رويترز)