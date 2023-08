ثلاثة قتلى بإطلاق نار بفلوريدا الأمريكية في عملية مدفوعة بـ”الكراهية” العرقية 

واشنطن: أعلنت السلطات الأمريكية أنّ مسلّحاً مدفوعاً بالكراهية العنصريّة أطلقَ النار وقتل ثلاثة أشخاص سود في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، السبت، قبل أن يقتل نفسه.

وقال الشريف تي كاي ووترز عن المسلّح: “لقد استهدف مجموعة معيّنة من الناس، وهؤلاء كانوا من السود. أولئك هم من قال إنّه يريد قتلهم. وهذا واضح جدا”. مشيراً إلى أن الضحايا الثلاثة هم رجلان وامرأة.

وأضاف ووترز، في مؤتمر صحافي، أن رسائل تركها المسلّح الأبيض، الذي كان في العشرينات من عمره، “تُظهر بالتفصيل أيديولوجيّة الكراهية المثيرة للاشمئزاز لديه”.

وكانت رئيسة بلدية المدينة دونا ديغان قد قالت لقناة “دبليو جي إكس تي” الإخبارية المحلية: “من الصعب حقاً تحمل عمليات إطلاق النار الجماعية هذه”، مضيفة أن هناك “عددًا من القتلى”، لكنها لم تحدده.

وذكرت القناة أن المسلح أطلق النار على سيارات كانت تمر بجوار متجر قبل أن يتحصن داخله.

وقال عضو في مجلس البلدية للقناة إن الشرطة أردت مطلق النار.

BREAKING: There are multiple fatalities in a mass shooting in Jacksonville, Florida.

– Early reports indicate that 4 people may be dead after an active shooting situation was reported.

– The suspect barricaded himself in at a Dollar General on Kings Road.

– There was a… pic.twitter.com/j4HkfcsUKa

— Brian Krassenstein (@krassenstein) August 26, 2023