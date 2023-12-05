سقوط قتيلين في قصف روسي على خيرسون وموسكو تعلن تدمير واعتراض 41 مسيّرة

لندن- «القدس العربي»- وكالات: قتل شخصان بقذائف روسية سقطت على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا التي تتعرض منذ أشهر لعمليات قصف من الجيش الروسي على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس الثلاثاء.

وكانت القوات الأوكرانية استعادت المدينة قبل أكثر من سنة بقليل لكنها تتعرض لقصف متواصل من جانب قوات موسكو المتمركزة على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو الذي يمر قرب خيرسون.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولسكندر بروكودين: «في الصباح قصف الجيش الروسي دونما هوادة وسط مدينة خيرسون. وقتل المحتلون شخصين».

وأكد الطاقم الطبي الذي هرع إلى المكان مقتل شخصين على ما أوضح بروكودين مشيراً إلى أن رجلًا في التاسعة والخمسين أدخل المستشفى جراء إصابته. ونشر بروكودين لقطات تظهر رصيفًا ملطخًا بالدماء وصورة مموهة لأحد القتيلين.

في الأسابيع الأخيرة، انتشرت القوات الأوكرانية على ضفة نهر دينبرو اليسرى، حيث تراجعت القوات الروسية، في إطار جهود كييف لمواجهة عمليات القصف الروسية على خيرسون.

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، الثلاثاء، إنه «تم هذه الليلة (الفجر) إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف في أراضي روسيا. وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 22 من المسيرات الأوكرانية واعترضت 13 أخرى فوق مياه بحر آزوف وشبه جزيرة القرم.

وفي بيان منفصل، ذكرت الدفاع الروسية أنه في حوالي الساعة السادسة من صباح أمس تم تدمير 4 مسيرات أوكرانية واعتراض اثنتين فوق بحر آزوف. ولم تصدر السلطات الأوكرانية تعليقًا فوريًا على ما أوردته وزارة الدفاع الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية «مشددة» على موسكو.