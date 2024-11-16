سياسة | دولي

سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، السبت، رصدها قنبلتين مضيئتين أطلقتا قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة قيسارية (شمال)، وسقوطهما داخل ساحته.

وقالت الشرطة، في بيان: “قرب الساعة 19:30 بتوقيت تل أبيب (17:30 توقيت غرينتش)، تم رصد قنبلتي إضاءة جرى إطلاقهما بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية، حيث سقطتا في ساحة المنزل”.

وأضافت “تتواجد قوات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في مكان الحادث”.

وتابع البيان: “لم يكن رئيس الوزراء وأفراد عائلته متواجدين في المنزل وقت وقوع الحادث”.

وأشارت الشرطة إلى أنها “فتحت تحقيقا مشتركا مع جهاز الشاباك، حيث يدور الحديث عن حادث خطير ويشكل تصعيدًا خطيرًا، وبناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة”.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إن الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار.

ولم تذكر الشرطة أو إذاعة الجيش مصدر إطلاق القنبلة باتجاه منزل نتنياهو.

وفي 19 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال مكتب نتنياهو إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان استهدفت منزل نتنياهو بقيساريا، تبناها “حزب الله” لاحقا.

ولم يكن نتنياهو متواجدا وعائلته في المنزل حينها، فيما لم تنطلق صفارات الإنذار بالمنطقة تزامنا مع الحادثة، وفق إعلام عبري.

(الأناضول)

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