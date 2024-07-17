سقوط مسيرة إسرائيلية في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

القدس المحتلة: قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان مقتضب نشره على منصة “إكس”، قال الجيش: “سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم في منطقة نور شمس”.

وأضاف أن المسيرة سقطت “جراء عطل فني، ولا خوف من تسرب للمعلومات”، وأفاد بأنه “يجري تحقيقا في الحادث”.

وتأتي الحادثة بعد أيام من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم نور شمس استمرت 12 ساعة، خلفت دمارا واسعا، وسط اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وقال شهود عيان وقتها إن العملية العسكرية تركزت في المخيم، حيث دمرت الجرافات شوارع ومحال تجارية ومنازل ومركبات، لدرجة أن “المخيم بات كومة من الدمار”.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة؛ ما أدى إلى استشهاد 576 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، واعتقال 9 آلاف و700، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا وحشية على غزة، خلفت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)