سقوط مسيرة مجهولة المصدر شمالي الأردن دون إصابات

عمان: أعلن الجيش الأردني، مساء الخميس، سقوط مسيرة “مجهولة المصدر” في منطقة خالية من السكان في محافظة جرش شمالي البلاد، دون وقوع إصابات.

ونقل بيان نُشر على موقع الجيش الأردني الالكتروني، عن مصدر عسكري وصفه بـ”المسؤول” قوله إن “مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء الخميس في منطقة خالية من السكان في بلدة سوف، بمحافظة جرش، بعد دخولها المجال الجوي الأردني”.

وأضاف البيان أنه “لم تقع أي إصابات جراء الحادثة التي أدت إلى اشتعال النيران، حيث قامت فرق الدفاع المدني بإخمادها”.

وأوضح أنه “جرى إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات”، مشيرا إلى “توقع حصول مثل هذه الحوادث نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة”.

ودعا البيان، المواطنين إلى “ضرورة الابتعاد عن المواقع التي تسقط فيها مثل هذه الأجسام، وعدم الاقتراب منها أو التجمع حولها، لما قد تشكله من خطورة عليهم، وإبلاغ الجهات المعنية على الفور”.

وكان الأردن أعلن يوم الثلاثاء، سقوط طائرتين مسيرتين شمالي البلاد بعد انحرافهما عن مساريهما، دون وقوع إصابات، وفق بيان الجيش الذي لم يحدد الجهة التي أطلقت منها الطائرتان.

وتتزامن الحادثة مع استمرار جهات مختلفة توجيه ضربات لإسرائيل، ردا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفةً أكثر من 144 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)