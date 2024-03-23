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سقوط مسيرتين لحزب الله في إصبع الجليل شمال إسرائيل

منذ 16 دقيقة

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أعلنت قناة “كان” العبرية، السبت، سقوط مسيرتين لحزب الله في منطقة إصبع الجليل شمال إسرائيل، وسط تأكيدات من الحزب اللبناني.

وقالت القناة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية: “سقطت طائرتان مسيرتان لحزب الله بالقرب من كفار بلوم شمال إسرائيل واندلع حريق بالمكان”، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن “دوي صفارات الإنذار في إصبع الجليل للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة معادية، انفجرت بعدها طائرتان مسيرتان على الأقل، تسللتا من لبنان بالقرب من كفار بلوم، دون وقوع إصابات”.

وأضافت: “أفاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بأن فرقة الطوارئ في كفار بلوم أخمدت الحريق الذي اندلع” عقب الهجوم.

وعقب ذلك، أعلن حزب الله ‏شنه هجوما جويا ‏بمسيرتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم الإسرائيلي.

وذكر الحزب في بيان، أن عناصره ‏شنّوا ‏هجوما جويا ‏بمسيرتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم و”أصابوا ‏الأهداف بدقة”.‏

(الأناضول)

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