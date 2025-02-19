سياسة | دولي | الولايات المتحدة

سقوط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية على أرضية مجلس شيوخ الولاية

19 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

ميسيسيبي: سقط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية على أرضية مجلس الشيوخ في الولاية اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو من قاعة مجلس الشيوخ نائب حاكم الولاية ديلبرت هوسمان وهو يقف على منصة في مقدمة القاعة عندما مال إلى الأمام ثم سقط على الأرض. وهرع العديد من الأشخاص على الفور لمساعدته وتم تأجيل جلسة مجلس الشيوخ بسرعة.

وقالت المتحدثة هاناه ميليت في بيان عبر البريد الإلكتروني “إن نائب الحاكم هوسمان في حالة جيدة وفي حالة معنوية جيدة ،ويعرب عن تقديره لجميع أفراد الطاقم الطبي ويتوق للعودة إلى العمل”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بايدن يعلن حالة طوارئ كارثية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية بعد العواصف- (صور)
26 - مارس - 2023
مقتل ستة أشخاص بحادث إطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية- (صورة)
18 - فبراير - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية