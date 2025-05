سقوط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية على أرضية مجلس شيوخ الولاية

ميسيسيبي: سقط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية على أرضية مجلس الشيوخ في الولاية اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو من قاعة مجلس الشيوخ نائب حاكم الولاية ديلبرت هوسمان وهو يقف على منصة في مقدمة القاعة عندما مال إلى الأمام ثم سقط على الأرض. وهرع العديد من الأشخاص على الفور لمساعدته وتم تأجيل جلسة مجلس الشيوخ بسرعة.

وقالت المتحدثة هاناه ميليت في بيان عبر البريد الإلكتروني “إن نائب الحاكم هوسمان في حالة جيدة وفي حالة معنوية جيدة ،ويعرب عن تقديره لجميع أفراد الطاقم الطبي ويتوق للعودة إلى العمل”.

BREAKING: Mississippi Lt. Gov Delbert Hosemann just collapsed while presiding over the State Senate. pic.twitter.com/yfLcUZPZWT

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 19, 2025