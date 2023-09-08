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سقوط هليكوبتر قبالة سواحل الإمارات ويجري البحث عن طاقمها

منذ ساعتين

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دبي: قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، اليوم الجمعة، إن هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف سقطت في البحر، وإن البحث جار عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وذكرت الهيئة أن طياري الهليكوبتر، وهي من طراز بيل 212، مصري وجنوب أفريقي.

وأوضحت أن الحادث وقع قبالة سواحل دبي، بعدما أقلعت الهليكوبتر في رحلة تدريبية ليلية من مطار آل مكتوم الدولي.

وتابعت الهيئة أن “فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع”.

(رويترز)

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