سقوط 17 جريحاً على الأقلّ في تصادم قطارين في إيطاليا- (فيديو)

روما: أصيب 17 شخصا على الأقل في حادث تصادم بين قطارين في شمال شرق إيطاليا مساء الأحد، وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء التي أشارت إلى عدم وجود إصابات خطيرة.

وقال جهاز الإطفاء في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن قطارا فائق السرعة وآخر إقليميا تصادما على خط سكة الحديد الذي يربط بين مدينتي بولونيا وريميني، قبل أن يعلن عند الساعة 9,45 مساء (20,45 ت غ) انتهاء عمليات الإنقاذ.

❌ Urto Frecciarossa e treno regionale sulla linea Bologna-Rimini: concluse le operazioni di soccorso, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco con la messa in sicurezza dell’area insieme al personale ferroviario [#10dicembre 21:30] pic.twitter.com/kWVHov2RWN — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 10, 2023

(أ ف ب)





