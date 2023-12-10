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سقوط 17 جريحاً على الأقلّ في تصادم قطارين في إيطاليا- (فيديو)

10 - ديسمبر - 2023

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روما: أصيب 17 شخصا على الأقل في حادث تصادم بين قطارين في شمال شرق إيطاليا مساء الأحد، وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء التي أشارت إلى عدم وجود إصابات خطيرة.

وقال جهاز الإطفاء في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن قطارا فائق السرعة وآخر إقليميا تصادما على خط سكة الحديد الذي يربط بين مدينتي بولونيا وريميني، قبل أن يعلن عند الساعة 9,45 مساء (20,45 ت غ) انتهاء عمليات الإنقاذ.

(أ ف ب)



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