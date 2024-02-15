سقوط 3 صواريخ بمستوطنة كريات شمونة أطلقت من لبنان- (فيديوهات)

القدس: سقطت 3 صواريخ، الخميس، وسط مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، عقب إطلاقها من لبنان، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن “3 صواريخ على الأقل سقطت وسط مدينة كريات شمونة، دون وقوع إصابات بشرية”.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أن “أضرارا” لحقت ببعض الممتلكات وسط المدينة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي وقت سابق الخميس، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حزب الله، بوصول طائرات الجيش إلى أهداف “أبعد” في لبنان.

وتأتي تصريحات غالانت، تزامنا مع تصعيد حدودي لافت بين تل أبيب وحزب الله، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق الخميس، أنها تعتزم تقديم “شكوى عاجلة” ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية مقتل 7 مدنيين بقصف إسرائيلي على بناية سكنية جنوبي لبنان، أمس الأربعاء.

وتصاعد التوتر على جانبي “الخط الأزرق”، على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ خلّفت حتى الخميس 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)