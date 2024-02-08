سقوط 30 صاروخا في الجليل الأعلى أطلقت من جنوب لبنان

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، سقوط 30 صاروخًا على الأقل، في الجليل الأعلى، قال إنها “أطلقت من جنوب لبنان”، فيما دوت صفارات الإنذار في المنطقة.

وأضافت إذاعة الجيش (رسمية)، أن “نحو 30 صاروخا سقطت في منطقة مفتوحة في جبل الجرمق، بالجليل الأعلى، دون وقوع إصابات”.

وتابعت: “في أعقاب إطلاق الصواريخ أطلقت صافرات الإنذار في المنطقة”.

بدورها، أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنّ “30 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات”.

والخميس، ارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني على الحدود والمناطق القريبة بين الجانبين.

وفي ذات اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف سلسلة أهداف تابعة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة النبطية (جنوب).

وفي السياق ذاته، أعلن “حزب الله”، في بيانين منفصلين، “استهداف ثكنة وموقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود مع لبنان، دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة”.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخها، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.

(الأناضول)